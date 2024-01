Nowy Park Jurajski - scenarzysta i pierwsze informacje. To świeże otwarcie serii

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Jak donosi The Hollywood Reporter, od jakiegośczasu trwają prace nad tym, by nowy Park Jurajski miał scenariusz. Dobrą wiadomością dla każdego, komu nie podobała się seria Jurassic World jest taka, że odpowiada za niego David Koepp, scenarzysta Parku Jurajskiego z 1993 roku oraz kontynuacji Zaginiony świat: Jurassic Park. Scenariusz jest już na tak zaawansowanym poziomie, że Universal Pictures rozważa premierę w 2025 roku! Producentami będą Frank Marshal, Patrick Crowley oraz Steven Spielberg.

Nowy Park Jurajski - co wiemy?

Na ten moment reżyser widowiska nie został wybrany. Według źródeł The Hollywood Reporter projekt jest opisywany słowami: "Nowa era jurajska" i ma opowiadać kompletnie nową historię, która będzie kontynuować wątków z poprzednich części. Oznaczałoby to, że postacie z poprzednich dwóch trylogii nie powróciłyby na ekranie.

Dziennikarz dodaje, że wewnętrznie projekt jest nazywany słowami: "nowe Jurassic World" nie "nowy Park Jurajski", co może być sugestywne o kierunku, czyli nie będzie to raczej popularny "powrót do korzeni", który niektóre serie często obierają. Na razie to tylko część spekulacji.

Najpewniej teraz, gdy świadomość istnienia projektu trafiła do opinii publicznej, niebawem poznamy nowe informacje.