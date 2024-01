Constellation - zwiastun thrillera psychologicznego w klimacie sci-fi. Rzeczywistość to konspiracja

Reklama

Constellation to serial będący thrillerem psychologicznym w klimacie science fiction. Zwiastun pokazuje, że w pełni wpisuje się to w te gatunki, obiecując intrygującą tajemnicę. Nic co wydaje się oczywiste na ekranie może takie nie być, a o to, by widz zaangażował się w historię ma zadbać grająca główną rolę Noomi Rapace. Za sterami natomiast stoi Peter Harness, znany głównie z pracy w brytyjskiej telewizji przy takich tytułach jak Wojna światów, Wallander, Doktor Who czy Miasto występku.

Za kamerą odcinków stoją Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel oraz Joseph Cedar. Ta pierwsza jest szczególnie znana fanom Breaking Bad, bo wyreżyserowała tam aż 11 odcinków, w tym najlepsze serialu. Na koncie ma też między innymi Zadzwoń do Saula czy Grę o tron.

Constellation - zwiastun

Constellation - opis fabuły

Historia skupia się na Jo, kobiecie powracającej do Ziemi po katastrofie w kosmosie - tylko po to, by odkryć, że na miejscu brakuje kluczowych elementów jej życia. Produkcja będzie eksplorować mroczne zakamarki ludzkiej psychiki

W obsadzie są także Jonathan Banks, James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa i Rosie oraz Davina Coleman grające córkę bohaterki imieniem Alice.

Constellation - premiera 21 lutego 2024 roku w Apple TV+.