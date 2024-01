Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - zwiastun finałowego sezonu. Palpatine mówi wprost: TO zapewni przyszłość Imperium

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ruszyła promocja trzeciego sezonu serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja. Widzimy między innymi, że sam Imperator Palpatine odwiedza swoją tajną placówkę naukową w Górze Tantiss na planecie Weyland. To tutaj więziona jest Omega i inne klony, nad którymi trwają eksperymenty, by udoskonalić najwyraźniej kluczową część jest Planu Awaryjnego Sheeva Palpatine'a, który wszedł w życie po jego "śmierci" na orbicie Endora, by zapewnić przetrwanie Imperium.

Jako że z uwagi na trylogię sequeli wiemy, że klonowanie było jedną z kluczowych rzeczy związanych z jego powrotem, a właśnie nad klonowaniem trwają tam eksperymenty, można założyć, że to zostanie poruszone. W końcu Palpatine mówi: to zapewni przyszłość Imperium. Ten aspekt był sugerowany już wcześniej i wygląda na to, że ten kierunek zostanie tutaj obrany.

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - zwiastun 3. sezonu

Wbrew obawom fanów w pierwszych odcinkach Omega nie zostanie uwolniona przez oddział klonów. Czy w ogóle uda im się ją uratować?

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - powrót Asajj Ventress

Ostatnie sceny trailera rozemocjonowały fanów Star Wars. Oto powraca zabójczyni Sithów, Asajj Ventress, która po raz pierwszy została przedstawiona w serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Historia rozgrywa się lata po wydarzeniach z Wojen Klonów, więc nie czytający książek czy komiksów, takiej Ventress jeszcze nie znają. Tak tłumaczy jej obecność Brad Rau, główny reżyser serialu.

Star Wars: Mroczny uczeń - Kochamy Asaji Ventress. To postać, o której chcieliśmy opowiedzieć więcej historii. Nie chcę niczego spoilerować, ale chcę, by fani to wiedzieli: każda nowa historia z Ventress jest spójna fabularnie z wydarzeniami z książki

Informacja dla wszystkich nie znających książki. Spoiler! W tej historii Asajj Ventress przeszła interesującą przemianę w prawdziwą antybohaterkę. Jednak według tej fabuły ona zginęła, poświęcając się za kogoś naprawdę dobrego. Nie wiadomo, jak twórcy chcą to rozwiązać i - czy być może - fabuła serialu rozgrywa się przed tymi wydarzeniami.

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - premiera 3. sezonu w Disney+ już 21 lutego 2024 roku. Na start trzy odcinki. Sezon łącznie liczy ich 15.