Nowy soundbar Sony HT-A3000 do kina domowego

fot. Sony

Firma Sony zapowiedziała, że jej oferta powiększy się o nowy model soundbara: HT-A3000. Spełni on potrzeby różnych grup użytkowników, pozwalając doświadczyć dźwięku przestrzennego 360 i przenieść się do wnętrza filmu lub muzyki. Potwierdzono ponadto dostępność wyczekiwanego soundbara HT-A5000.

Bardzo szeroka strefa słuchania, uzyskiwana dzięki nowatorskiej technologii Sony 360 Spatial Sound Mapping, pozwala całkowicie oddać się ulubionej rozrywce[1].

Możliwość dalszej poprawy dźwięku i jego dokładniejszego dostosowania poprzez dodanie subwooferów i głośników tylnych.

Harmonijne wrażenia audiowizualne po podłączeniu telewizora Sony BRAVIA™ z funkcją Acoustic Center Sync.

Dźwięk przestrzenny w zasięgu ręki

Soundbar HT-A3000 ma konfigurację 3.1-kanałową. Jest wyposażony w trzy przednie głośniki, w tym dedykowany głośnik centralny do czystego odtwarzania dialogów, oraz dwa zintegrowane subwoofery będące źródłem głębokiego basu. Dzięki technologiom Vertical Surround Engine i S-Force PRO Front Surround wytwarza wirtualny, wielowymiarowy dźwięk przestrzenny, pozwalający w pełni wykorzystywać ścieżki dźwiękowe w formatach Dolby Atmos® i DTS:X®.

360 Spatial Sound Mapping

Po dodaniu oferowanych oddzielnie bezprzewodowych tylnych głośników Sony SA-RS5 lub SA-RS3S[2] soundbar A3000 staje się zgodny z nowatorską technologią 360 Spatial Sound Mapping.

Dzięki technologii 360 Spatial Sound Mapping słuchacz może odnosić wrażenie, że dźwięk dobiega z każdego kierunku i odległości. Technologia optymalizacji pola akustycznego wykorzystuje mikrofony wbudowane w soundbar do określenia, gdzie i na jakiej wysokości znajdują się tylne głośniki. Dane te służą do syntezy fal dźwiękowych, której wynikiem jest generowanie szeregu wirtualnych głośników[3]. Dzięki tej technologii rozległe, przestrzenne pole dźwiękowe Sony wypełnia całe pomieszczenie i obejmuje wszystkich widzów.

fot. Sony

Dodatkowe głośniki według własnego uznania[4]

Aby odtwarzane niskie częstotliwości zyskały znacznie większą moc, można dodać sprzedawany oddzielnie subwoofer bezprzewodowy. Do wyboru są dwa modele. Oba pogłębiają bas, nadają większą wyrazistość głosowi i zwiększają wierność brzmienia każdego materiału audio.

Subwoofer SA-SW5 ma moc 300 W, a jego 180-milimetrowa jednostka głośnikowa z membraną bierną wytwarza głęboki, bogaty bas. SA-SW3 to 200-watowy, kompaktowy subwoofer bass reflex z jednostką głośnikową 160 mm.

Rozszerzony efekt przestrzenny i jeszcze lepsze wrażenia w kinie domowym można uzyskać, dodając oferowane oddzielnie bezprzewodowe tylne głośniki SA-RS5 o łącznej mocy 180 W. Model ten posiada własne zasilanie akumulatorowe, a dzięki emisji dźwięku w górę tworzy bogatsze i bardziej intensywne wrażenie dźwięku przestrzennego 360. W ofercie są także bezprzewodowe tylne głośniki SA-RS3S, których całkowita moc wynosi 100 W.

Stworzony do telewizorów Sony

Dźwięk w kinie domowym można również poprawić, łącząc soundbar A3000 ze zgodnymi telewizorami BRAVIA XR przy użyciu funkcji Acoustic Center Sync[5]. W tym przypadku zarówno soundbar, jak i telewizor pełnią funkcję głośnika centralnego w zestawie kina domowego. W rezultacie dialogi dobiegają dokładnie z tego miejsca, w którym postaci znajdują się na scenie, a precyzyjne dopasowanie akcji i dźwięku maksymalnie zwiększa intensywność wrażeń.

Funkcja Acoustic Center Sync współdziała ponadto z konfiguracją 360 Spatial Sound Mapping, przez co zapewnia jeszcze wyraźniejsze dialogi i silniejsze przeżycia podczas oglądania.

Transmisja strumieniowa muzyki

Soundbar A3000 ożywia także słuchaną muzykę. Technologia 360 Reality Audio[6] otwiera nowe możliwości słuchania i pozwala poczuć się jak na koncercie lub w studiu nagraniowym. Nagrania 360 Reality Audio są dostępne w serwisach Amazon Music HD, nugs.net i TIDAL[7].

Soundbar A3000 pozwala korzystać z popularnych serwisów muzycznych, takich jak Spotify, i przesyłać ulubione albumy i listy odtwarzania z użyciem technologii Chromecast lub Apple AirPlay 2. Można też bezprzewodowo odtwarzać utwory przesyłane ze smartfona z łączem Bluetooth® lub z innych urządzeń połączonych przez sieć Wi-Fi.

Soundbar A3000 ma funkcję DSEE Extreme™ — działający w czasie rzeczywistym system, który rekonstruuje skompresowane pliki muzyczne. Wykorzystuje on technologię Edge-AI do przywracania dźwięków o wysokiej częstotliwości, które zanikają w czasie kompresji, i zapewnia słuchaczowi pełniejsze wrażenia.

Obsługa głosem

Soundbar A3000 współpracuje z urządzeniami z Asystentem Google i technologią Chromecast built-in oraz z urządzeniami z asystentem Amazon Alexa[8] [9]. Po dodaniu go do grupy głośników w aplikacji Google Home można głosowo włączać odtwarzanie, regulować głośność i wybierać wiele innych funkcji.

Efektowny wygląd

Soundbar A3000 i dodatkowe głośniki są oparte na wspólnej koncepcji Omnidirectional Block. Finezyjnie zaokrąglone brzegi symbolizują monolityczny blok będący źródłem donośnego dźwięku, a bogate faktury użytych materiałów wpisują się w wystrój domowego salonu.

Łatwe podłączanie

Soundbar A3000 jest gotowy do użytku niemal zaraz po rozpakowaniu — użytkownik musi jedynie połączyć go z telewizorem przez łącze HDMI eARC i włączyć zasilanie. Port USB, wejście optyczne, wyjście HDMI (eARC) oraz wyjście S-CENTER OUT do zgodnych telewizorów BRAVIA oznaczają dostępność wszystkich złączy potrzebnych do słuchania fantastycznego dźwięku przestrzennego.

Dostępność

Soundbar A3000 będzie dostępny w Europie od października 2022 r. Jednocześnie firma Sony potwierdza dostępność soundbara HT-A5000 na rynku europejskim

Zapowiadając soundbar A3000, firma Sony potwierdziła ponadto dostępność na rynku europejskim wyczekiwanego soundbara A5000. 5.1.2-kanałowy model A5000 z systemami Dolby Atmos i DTS:X oraz cenionymi technologiami audio Sony Vertical Surround Engine i S-Force PRO Front Surround zapewnia filmowe emocje we własnych czterech ścianach. Dzięki nowatorskiej technologii 360 Spatial Sound Mapping wyznacza nowe granice dźwięku przestrzennego w przestrzeni mieszkalnej. Z konfiguracji dźwięku przestrzennego 360 można skorzystać, podłączając do soundbara tylne głośniki bezprzewodowe SA-RS3S lub nowe, akumulatorowe, bezprzewodowe głośniki SA-RS5.

Sprzedaż soundbara A5000 w Europie rozpocznie się w październiku 2022 r.

Bezprzewodowe tylne głośniki SA-RS5 i SA-RS3S są już do nabycia u autoryzowanych sprzedawców detalicznych.

[1] Wymagane są zgodne głośniki tylne (SARS3S, SA-RS5)

[2] Głośniki tylne są sprzedawane oddzielnie, a ich dostępność zależy od kraju/regionu.

[3] Liczba wirtualnych głośników zależy od kombinacji tylnych głośników

[4] Dostępność produktów zależy od kraju/regionu.

[5] Tryb BRAVIA Acoustic Center Sync dostępny jest w modelach z serii Z9K, A95K, A90K, A80K, A75K, X95K, X90K, Z9J, A90J, A80J i X95J. Dostępność produktów zależy od kraju/regionu.

[6] Wymagane jest pobranie aplikacji Sony | Music Center. Może być wymagana subskrypcja we współpracującym internetowym serwisie muzycznym. Mogą obowiązywać regulaminy, warunki, konta i płatności określone przez podmioty zewnętrzne. Dostępność współpracujących serwisów zależy od kraju/regionu. Informacje o zgodności aplikacji i współpracujących serwisach są zamieszczone pod adresem www.sony.net/360RA/.

[7] Dostępność zależy od kraju/regionu.

[8] Google, Google Home i Chromecast built-in są znakiem towarowym Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach.

[9] Amazon, Alexa, Echo oraz wszystkie odnośne znaki są znakami towarowymi Amazon.com Inc. lub jego podmiotów zależnych.