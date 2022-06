Sonos Ray – nowy soundbar już dostępny

fot. Sonos

Sonos Ray jest dobrym rozwiązaniem jeśli chcemy ulepszyć wrażenia płynące z grania, oglądania filmów i seriali czy też słuchania podcastów lub muzyki. Nawet w niewielkim mieszkaniu łatwo wygospodarować na niego miejsce, a w razie potrzeby rozbudować o kolejne elementy z szerokiej oferty firmy. Nowy Sonos Ray kosztuje 1399 zł i dostępny jest w kolorze czarnym lub białym.

Projekt Raya był nadzorowany przez muzyków i filmowców z Rady Dźwięku Sonos dzięki czemu oferuje on zbalansowany dźwięk od basów, przez tony średnie i wysokie. Funkcja Trueplay umożliwia dostosowanie dźwięku w celu uzyskania najlepszych wrażeń słuchowych w każdym pomieszczeniu. Z kolei dzięki technologii Sonos Speech Enhancement wyraźnie słychać każde słowo (ważne w przypadku oglądania polskich filmów i seriali!), a funkcja Night Sound zmniejszy intensywność głośnych efektów podczas nocnych seansów, żeby nagły wybuch nie wyrwał współlokatora ze snu.

fot. Sonos

„Nasze domy stały się kinami, studiami fitness, placami zabaw. Jest to możliwe, ponieważ żyjemy w erze streamingu, który nie ogranicza się już tylko do telewizji, muzyki i filmów. Aby dostęp do niepowtarzalnych wrażeń był jeszcze łatwiejszy, stworzyliśmy soundbar o mniejszych wymiarach i imponującym brzmieniu” – podkreśla Patrick Spence, CEO Sonos.

Nowy soundbar jest kompatybilny ze wszystkimi serwisami streamingowymi. Prosta konfiguracja i łatwa obsługa z poziomu aplikacji Sonos pozwala na odtwarzanie ulubionej muzyki, filmów i innych multimediów.