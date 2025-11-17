Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy Star Trek - legenda uniwersum komentuje ogłoszenie filmu. Ma radę dla reżyserów

W listopadzie ogłoszono nowy kinowy film Star Trek, który będzie czymś kompletnie nowym w serii. Nie użyto słowa „reboot”, ale podkreślono brak powiązania z filmami i serialami, które do tej pory powstały. Legenda Star Treka komentuje te doniesienia.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  star trek 
Star Trek fot. materiały prasowe
Reklama

Jonathan Frakes to legenda Star Treka. Najpierw dzięki roli w serialu Star Trek: Następne pokolenie, a potem dzięki reżyserii wielu odcinków seriali, często uważanych za najlepsze. Mało kto czuje to uniwersum tak dobrze jak on. W rozmowie z podcastem All Access Star Trek Kitty Swink zapytała go o decyzję Paramount Pictures, by John Francis Daley i Jonathan Goldstein stworzyli kompletnie nowe otwarcie uniwersum, bez związku z serialami i filmami, które do tej pory powstały.

Star Trek - Jonathan Frakes komentuje

Nie miał jednak przygotowanych przemyśleń, bo dosłownie dowiedział się o tym podczas tej rozmowy. Przyznał, że to wielka i ważna wiadomość dla uniwersum. Zna i ceni dokonania duetu, bo kojarzy ich z dobrze ocenianego filmu Dungeons & Dragons. Pozwolił sobie też na małą radę dla reżyserów:

- Niech żyją długo i pomyślnie, niech będą bezpieczni, zmieszczą się w budżecie i dotrzymają terminów - wtedy wszystko będzie w porządku.

Przypomnijmy, że Star Trek 4 z Chrisem Pine’em w roli Kirka nie powstanie. Projekt został skasowany. Na pewnym etapie jego rozwoju sam Jonathan Frakes zaoferował swoją pomoc przy tym filmie.

Frakes ostatnio wyreżyserował jeden z odcinków trzeciego sezonu Star Trek: Strange New Worlds.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  star trek 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,2

2023
Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
Oglądaj TERAZ Dungeons & Dragons: Złodziejski honor Przygodowy

Najnowsze

1 Xbox - logo
-
Plotka

Xbox szykuje kolejne show? Nowa prezentacja może być bliżej, niż myślimy

2 Naga broń
-

Współtwórca oryginalnej Nagiej broni krytykuje film z 2025 roku. Co poszło nie tak?

3 Arc Raiders
-

ARC Raiders nie zwalnia tempa. Świetne wyniki gry na Steamie

4 Reacher - finał 3. sezonu
-

Autor powieści chwali serial Reacher. Ten format "jest uzależniający"

5 X-Men - praca Alexa Rossa
-
Plotka

Znamy już skład X-Menów w MCU? 7 postaci i dwoje liderów

6 Street Fighter
-

Street Fighter już nakręcony. Koniec zdjęć do filmu opartego na kultowej grze

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV