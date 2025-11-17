Nowy Star Trek - legenda uniwersum komentuje ogłoszenie filmu. Ma radę dla reżyserów

fot. materiały prasowe

Jonathan Frakes to legenda Star Treka. Najpierw dzięki roli w serialu Star Trek: Następne pokolenie, a potem dzięki reżyserii wielu odcinków seriali, często uważanych za najlepsze. Mało kto czuje to uniwersum tak dobrze jak on. W rozmowie z podcastem All Access Star Trek Kitty Swink zapytała go o decyzję Paramount Pictures, by John Francis Daley i Jonathan Goldstein stworzyli kompletnie nowe otwarcie uniwersum, bez związku z serialami i filmami, które do tej pory powstały.

Star Trek - Jonathan Frakes komentuje

Nie miał jednak przygotowanych przemyśleń, bo dosłownie dowiedział się o tym podczas tej rozmowy. Przyznał, że to wielka i ważna wiadomość dla uniwersum. Zna i ceni dokonania duetu, bo kojarzy ich z dobrze ocenianego filmu Dungeons & Dragons. Pozwolił sobie też na małą radę dla reżyserów:

- Niech żyją długo i pomyślnie, niech będą bezpieczni, zmieszczą się w budżecie i dotrzymają terminów - wtedy wszystko będzie w porządku.

Przypomnijmy, że Star Trek 4 z Chrisem Pine’em w roli Kirka nie powstanie. Projekt został skasowany. Na pewnym etapie jego rozwoju sam Jonathan Frakes zaoferował swoją pomoc przy tym filmie.

Frakes ostatnio wyreżyserował jeden z odcinków trzeciego sezonu Star Trek: Strange New Worlds.