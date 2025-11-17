Ogłoszenie nominacji do Oscarów odbędzie się dopiero 22 stycznia 2026 roku, ale już teraz przyznano honorowe Oscary, które wręcza się za wyjątkowe osiągnięcia filmowe. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się aktorka i choreografka Debbie Allen, scenograf Wynn Thomas oraz Tom Cruise.
Tom Cruise z Oscarem
Tom Cruise nigdy nie zdobył nagrody Akademii Filmowej, choć był nominowany za swoje role trzy razy za filmy: Magnolia (1999), Jerry Maguire (1996) i Urodzony 4 lipca (1989). Został również wyróżniony nominacją jako producent filmu Top Gun: Maverick.
16 listopada podczas gali Governors Awards aktor otrzymał honorowego Oscara za "niezwykłe zaangażowanie na rzecz naszej społeczności filmowej, na rzecz doświadczeń kinowych i na rzecz środowiska kaskaderskiego". Statuetkę wręczył mu Alejandro G. Iñárritu, reżyser nadchodzącego, niezatytułowanego jeszcze filmu, w którym wystąpi Cruise. Aktor wygłosił wzruszające przemówienie, oddając hołd wszystkim, którzy tworzą filmy.
Cruise opowiedział także o genezie swojego zamiłowania do kina.
Oscary - przemówienie Toma Cruise'a
Podczas gali Nagrodę Humanitarną im. Jeana Hersholta otrzymała Dolly Parton, która jednak nie mogła osobiście uczestniczyć w wydarzeniu z powodu problemów zdrowotnych, więc wysłała nagrane wcześniej przemówienie.
Źródło: Variety