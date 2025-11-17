Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tom Cruise otrzymał honorowego Oscara! Wzruszająca przemowa aktora

Tom Cruise w końcu doczekał się wymarzonego Oscara. Jest to jednak nagroda honorowa za zasługi dla kina i nie tylko. Co aktor powiedział podczas przemówienia?
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  przemowa 
oscary honorowy oscar Oscar
Tom Cruise - honorowy Oscar fot. zrzut ekranu z kanału Oscars na Youtube
Reklama

Ogłoszenie nominacji do Oscarów odbędzie się dopiero 22 stycznia 2026 roku, ale już teraz przyznano honorowe Oscary, które wręcza się za wyjątkowe osiągnięcia filmowe. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się aktorka i choreografka Debbie Allen, scenograf Wynn Thomas oraz Tom Cruise. 

Czytaj więcej: Tom Cruise "zaskoczy cały świat". Tak reżyser zapowiada nowy film z jego udziałem

Tom Cruise z Oscarem

Tom Cruise nigdy nie zdobył nagrody Akademii Filmowej, choć był nominowany za swoje role trzy razy za filmy: Magnolia (1999), Jerry Maguire (1996) i Urodzony 4 lipca (1989). Został również wyróżniony nominacją jako producent filmu Top Gun: Maverick.

16 listopada podczas gali Governors Awards aktor otrzymał honorowego Oscara za "niezwykłe zaangażowanie na rzecz naszej społeczności filmowej, na rzecz doświadczeń kinowych i na rzecz środowiska kaskaderskiego". Statuetkę wręczył mu Alejandro G. Iñárritu, reżyser nadchodzącego, niezatytułowanego jeszcze filmu, w którym wystąpi Cruise. Aktor wygłosił wzruszające przemówienie, oddając hołd wszystkim, którzy tworzą filmy. 

Kino zabiera mnie w podróż dookoła świata. Pomaga mi docenić i uszanować różnice. Pokazuje mi również nasze wspólne człowieczeństwo, to, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni pod wieloma względami. I niezależnie od tego, skąd pochodzimy, w tym kinie śmiejemy się razem, razem czujemy i mamy nadzieję - i to jest siłą tej formy sztuki. I dlatego to jest ważne, dlatego to się dla mnie liczy. Więc kręcenie filmów to nie to, co robię, to to, kim jestem.

nullfot. Paramount Pictures // kadr w filmu "Mission Impossible"

Cruise opowiedział także o genezie swojego zamiłowania do kina.

Moja miłość do kina zaczęła się w bardzo młodym wieku, odkąd tylko pamiętam. Byłem małym dzieckiem w zaciemnionym kinie i pamiętam, jak snop światła przeciął całe pomieszczenie. Pamiętam, jak spojrzałem w górę i miałem wrażenie, jakby po prostu eksplodował na ekranie. Nagle świat stał się o wiele większy niż ten, który znałem. Całe kultury, życia i krajobrazy – wszystko to roztoczyło się przede mną i coś we mnie zaiskrzyło. Rozpaliło we mnie głód przygody, głód wiedzy, głód zrozumienia ludzkości, tworzenia postaci, opowiadania historii, widzenia świata. Otworzyło mi oczy. Otworzyło moją wyobraźnię na możliwość, że życie może się rozszerzyć daleko poza granice, które wtedy dostrzegałem w swoim życiu. I ten promień światła rozbudził we mnie pragnienie otwarcia się na świata i od tamtej pory podążam za nim.

Oscary - przemówienie Toma Cruise'a

Podczas gali Nagrodę Humanitarną im. Jeana Hersholta otrzymała Dolly Parton, która jednak nie mogła osobiście uczestniczyć w wydarzeniu z powodu problemów zdrowotnych, więc wysłała nagrane wcześniej przemówienie.

Najlepsze filmy z Tomem Cruisem wg IMDb - ranking

15. Walkiria - 7.1

arrow-left
15. Walkiria - 7.1
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  przemowa 
oscary honorowy oscar Oscar
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Owl House
-

Autorka hitu Disney+ zachęca do piracenia swojego serialu i anulowania subskrypcji. Chodzi o AI

2 Superman
-

Człowiek ze stali vs. Superman - Snyder wskazuje większy hit. DC Crime to nie nazwa nowego serialu

3 Gal Gadot - Wonder Woman
-
Plotka

Nowa Wonder Woman szybciej, niż myśleliśmy? Tajemnicze ogłoszenie zrodziło falę komentarzy

4 Star Trek
-

Nowy Star Trek - legenda uniwersum komentuje ogłoszenie filmu. Ma radę dla reżyserów

5 Xbox - logo
-
Plotka

Xbox szykuje kolejne show? Nowa prezentacja może być bliżej, niż myślimy

6 Naga broń
-

Współtwórca oryginalnej Nagiej broni krytykuje film z 2025 roku. Co poszło nie tak?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV