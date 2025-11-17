fot. zrzut ekranu z kanału Oscars na Youtube

Reklama

Ogłoszenie nominacji do Oscarów odbędzie się dopiero 22 stycznia 2026 roku, ale już teraz przyznano honorowe Oscary, które wręcza się za wyjątkowe osiągnięcia filmowe. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się aktorka i choreografka Debbie Allen, scenograf Wynn Thomas oraz Tom Cruise.

Czytaj więcej: Tom Cruise "zaskoczy cały świat". Tak reżyser zapowiada nowy film z jego udziałem

Tom Cruise z Oscarem

Tom Cruise nigdy nie zdobył nagrody Akademii Filmowej, choć był nominowany za swoje role trzy razy za filmy: Magnolia (1999), Jerry Maguire (1996) i Urodzony 4 lipca (1989). Został również wyróżniony nominacją jako producent filmu Top Gun: Maverick.

16 listopada podczas gali Governors Awards aktor otrzymał honorowego Oscara za "niezwykłe zaangażowanie na rzecz naszej społeczności filmowej, na rzecz doświadczeń kinowych i na rzecz środowiska kaskaderskiego". Statuetkę wręczył mu Alejandro G. Iñárritu, reżyser nadchodzącego, niezatytułowanego jeszcze filmu, w którym wystąpi Cruise. Aktor wygłosił wzruszające przemówienie, oddając hołd wszystkim, którzy tworzą filmy.

Kino zabiera mnie w podróż dookoła świata. Pomaga mi docenić i uszanować różnice. Pokazuje mi również nasze wspólne człowieczeństwo, to, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni pod wieloma względami. I niezależnie od tego, skąd pochodzimy, w tym kinie śmiejemy się razem, razem czujemy i mamy nadzieję - i to jest siłą tej formy sztuki. I dlatego to jest ważne, dlatego to się dla mnie liczy. Więc kręcenie filmów to nie to, co robię, to to, kim jestem.

fot. Paramount Pictures // kadr w filmu "Mission Impossible"

Cruise opowiedział także o genezie swojego zamiłowania do kina.

Moja miłość do kina zaczęła się w bardzo młodym wieku, odkąd tylko pamiętam. Byłem małym dzieckiem w zaciemnionym kinie i pamiętam, jak snop światła przeciął całe pomieszczenie. Pamiętam, jak spojrzałem w górę i miałem wrażenie, jakby po prostu eksplodował na ekranie. Nagle świat stał się o wiele większy niż ten, który znałem. Całe kultury, życia i krajobrazy – wszystko to roztoczyło się przede mną i coś we mnie zaiskrzyło. Rozpaliło we mnie głód przygody, głód wiedzy, głód zrozumienia ludzkości, tworzenia postaci, opowiadania historii, widzenia świata. Otworzyło mi oczy. Otworzyło moją wyobraźnię na możliwość, że życie może się rozszerzyć daleko poza granice, które wtedy dostrzegałem w swoim życiu. I ten promień światła rozbudził we mnie pragnienie otwarcia się na świata i od tamtej pory podążam za nim.

Oscary - przemówienie Toma Cruise'a

Podczas gali Nagrodę Humanitarną im. Jeana Hersholta otrzymała Dolly Parton, która jednak nie mogła osobiście uczestniczyć w wydarzeniu z powodu problemów zdrowotnych, więc wysłała nagrane wcześniej przemówienie.

Najlepsze filmy z Tomem Cruisem wg IMDb - ranking