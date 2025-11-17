Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Reżyser Oldboya chce pracować w Hollywood. Szuka pieniędzy na dwa projekty

Po znaomitym przyjęciu na festiwalach komediowego thrillera Nie ma wyboru, Park Chan-wook chce teraz nakręcić dwa anglojęzyczne filmy. Co stoi na przeszkodzie?
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  finansowanie 
hollywood pieniądze
Park Chan-wook na planie Stokera źródło: materiały prasowe
Reklama

Reżyser Park Chan-wook w ostatnich miesiącach brał udział w największych międzynarodowych festiwalach, promując swój najnowszy film Nie ma wyboru. Ta koreańska produkcja w serwisie Rotten Tomatoes ma 100% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy 81 recenzjach. 

Pomimo kolejnego sukcesu, reżyser takich filmów jak Oldboy czy Służąca, ma trudności ze znalezieniem finansowania swoich kolejnych, anglojęzycznych produkcji. Nie ma żadnego scenariusza napisanego po koreańsku, ponieważ chce pracować w Hollywood.

Park Chan-wook szuka pieniędzy

W serwisie Deadline Park przyznał, że od zakończenia zdjęć do Nie ma wyboru rozwija dwa projekty. Ponownie walczy o znalezienie inwestorów dla dwóch potencjalnych amerykańskich produkcji: filmu akcji science fiction i westernu.

Najprawdopodobniej chodzi o filmy Brigands of Rattlecreek oraz Genocidal Organ. Ten pierwszy to "ultrabrutalny western", którego scenarzystą jest S. Craig Zahler. Produkcja tkwi w fazie rozwoju od około 10 lat. Natomiast kilka lat temu Amazon nabył prawa do filmu, w którym według plotek miał zagrać w głównej roli Matthew McConaughey. Z kolei Genocidal Organ ma być filmem opartym na japońskiej powieści autorstwa Project Itoh, opowiadającej o państwie inwigilacyjnym zbudowanym przez światowe mocarstwa po zniszczeniu Sarajewa przez bombę atomową.

Jeśli któryś z tych projektów dostanie zielone światło, to będzie to drugi anglojęzyczny film tego reżysera po Stokerze z 2013 roku, w którym wystąpili Mia Wasikowska, Nicole Kidman i Matthew Goode.

Park Chan-wook na planie Stokerafot. materiały prasowe // Park Chan-wook na planie "Stokera"

Źródło: worldofreel.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  finansowanie 
hollywood pieniądze
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Black Adam
-

Doktor Fate wróci w "kolejnym Supermanie". Co Pierce Brosnan miał na myśli?

2 Varanasi
-

Indie szykują Bonda i Indianę Jonesa w jednym. Mało? W filmie będą też podróże w czasie

3 24. Dzień próby (2001) - 74%
-

Ethan Hawke o "przerażającej" współpracy z Denzelem Washingtonen. Zrobił mu prawdziwy dzień próby

4 Concord
-

Pamiętacie jeszcze Concord? Grupa fanów "wskrzesiła" grę

5 Seth Meyers
-

Seth Meyers na celowniku Donalda Trumpa. Kolejny prowadzący pożegna się z talk-show?

6 Alyssa Carson: Ready for Liftoff - serial science fiction
-

Ten serial science fiction będzie przełomem. Mars ożyje jak nigdy, ale produkcja wywoła burzę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV