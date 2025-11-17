Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Autorka hitu Disney+ zachęca do piracenia swojego serialu i anulowania subskrypcji. Chodzi o AI

Dana Terrace wzywa fanów do anulowania subsrybcji Disney+ i piracenia swojego własnego serialu The Owl House, którego polskie tłumaczenie to Sowi Dom. Wszystko przez to, że włodarze platformy planują wprowadzenie nowej funkcji z AI.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  The Owl House 
Sowi dom AI disney+ sztuczna inteligencja
The Owl House Fot. Disney+
Reklama

Dana Terrace zachęca fanów swojego popularnego serialu The Owl House, by „zrezygnowali z subskrypcji” Disney+ i „piracili” jej produkcję, czyli oglądali ją nielegalnie. Tak artystka wyraża swój sprzeciw w związku z nową funkcją, którą zapowiedział Bob Iger, włodarz platformy streamingowej. Za jej pomocą użytkownicy mieliby za pomocą AI własne treści do konsumowania w serwisie. 

Dana Terrace kontra Disney

Jeśli nam zapłacicie, pozwolimy wam tworzyć swój własny slop (AI slop to pejoratywne określenie, którego używa się na treści generowane przez sztuczną inteligencję, oznacza coś wybitnie niskiej jakości i paskudnego - przyp. red.)! Który będzie naszą własnością! MOŻESZ JUŻ TERAZ BEZ TEGO RYSOWAĆ, PISAĆ I PUBLIKOWAĆ SWOJE PRACE ZA DARMO. Bob Iger i jemu podobni to pieprz*** zombie – napisała rozwścieczona Dana Terrace na X.

„ZŁAP ZA OŁÓWEK ALBO UMRZYJ” – dodała twórczyni The Owl House w innym poście. I nie była gołosłowna, bo następnie poinstruowała swoich fanów, by anulowali swoją subskrypcję Disney+ i dała im pozwolenie, by oglądali jej serial nielegalnie:

Anulujcie subskrypcję Disney +. Oglądajcie The Owl House nielegalnie. Nie obchodzi mnie to. Piep***ć generatywną AI.

nullFot. Disney+

Nowa funkcja na Disney+ budzi sprzeciw

Bob Iger zapowiedział, że wkrótce na Disney+ może pojawić się „funkcja przypominającą grę”, która będzie częścią obecnej polityki firmy, polegającej na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tworzenia „znacznie bardziej angażującego doświadczenia, w tym możliwości tworzenia i konsumowania treści generowanych przez użytkowników”.

Dana Terrace zwróciła jednak uwagę na to, że już obecnie, bez sztucznej inteligencji, każdy może tworzyć:

„Zwykła osoba” może już tworzyć filmy. Zwykli ludzie codziennie tworzą filmy i dzieła sztuki. Każdy reżyser, producent, artysta, filmowiec, którego znam, to zwykła osoba, z ograniczonymi zasobami, która chwyta za ołówek, długopis czy rysik, by stworzyć filmy czy inny rodzaj sztuki. KAŻDEGO. DNIA.

Na temat: AI pokazuje Avengersów Wesa Andersona i zmarłych aktorów dzisiaj. Sztuczna inteligencja zachwyca świat i zabija sztukę?

Zagrożenia związane z generatywną AI

W teorii generatywna sztuczna inteligencja ma pomóc zwykłym ludziom tworzyć bardziej zaawansowane rysunki lub filmiki. W praktyce jednak jest to bardziej skomplikowane. Po pierwsze, jak powiedziała Dana Terrace, już teraz za pomocą znikomych nakładów pieniężnych, na przykład zwykłego ołówka czy długopisu, można stworzyć własną sztukę. Po drugie, nagle ci zwykli ludzie, którzy do tej pory pracowali w branży kreatywnej, mogą zostać zastąpieni przez AI, która może działać tylko dlatego, że jest karmiona ich pracą, za co nie dostają rekompensaty i obecnie nie ma jeszcze prawa, które dobrze regulowałoby tę kwestię (warto dodać, że wśród artystów, którzy pozwali OpenAI, jest George R.R. Martin, twórca Gry o tron, ale lista walczących jest o wiele dłuższa). Sztuczna inteligencja może za to pomóc korporacjom tworzyć jeszcze tańsze produkty, jeszcze gorszej jakości, by zarobić. Pomoże więc nie zwykłym ludziom, a dużym firmom.

Po trzecie, AI jest ogromnym zagrożeniem dla środowiska. W dużym skrócie, AI zużywa masę energii elektrycznej. Na przykład ChatGPT zużywa jej dziesięć razy więcej niż wyszukiwarka Google. Silniki trzeba w dodatku schładzać, co marnuje ogromne ilości wody pitnej. Wreszcie, zaśmiecając internet treściami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, powoli przykrywamy nimi wartościowe i prawdziwe treści, które stają się mniejszością. Możemy więc dojść do punktu, gdzie AI, czerpiąc informacje z treści wygenerowanych przez AI, będzie wprowadzać coraz większą dezinformację, a Internet przestanie być jakimkolwiek źródłem wiedzy. 

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  The Owl House 
Sowi dom AI disney+ sztuczna inteligencja
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2020
Sowi dom
Oglądaj TERAZ Sowi dom Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Tom Cruise - honorowy Oscar
-

Tom Cruise otrzymał honorowego Oscara! Wzruszająca przemowa aktora

2 Superman
-

Człowiek ze stali vs. Superman - Snyder wskazuje większy hit. DC Crime to nie nazwa nowego serialu

3 Gal Gadot - Wonder Woman
-
Plotka

Nowa Wonder Woman szybciej, niż myśleliśmy? Tajemnicze ogłoszenie zrodziło falę komentarzy

4 Star Trek
-

Nowy Star Trek - legenda uniwersum komentuje ogłoszenie filmu. Ma radę dla reżyserów

5 Xbox - logo
-
Plotka

Xbox szykuje kolejne show? Nowa prezentacja może być bliżej, niż myślimy

6 Naga broń
-

Współtwórca oryginalnej Nagiej broni krytykuje film z 2025 roku. Co poszło nie tak?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV