fot. James Gunn/Warner Bros

Reklama

Zdjęcia do Supermana zostały już zakończone, a to oznacza, że w miarę upływu czasu machina promocyjna zacznie się rozpędzać. Do premiery nowego filmu Jamesa Gunna i nowego początku dla DCU zostało jeszcze wiele czasu, ale co chwila dostajemy okruszki zza kulis. Kolejne takie przedstawiają Davida Corensweta, samego nowego Człowieka ze stali w koszulce wzorowanej na czarnym stroju Supermana. Zdjęcie wykonał u boku swojej koleżanki z obsady, czyli Marii Gabrieli De Farii oraz jej rodzicami.

Sprawdźcie, jak prezentowałby się Superman Davida Corensweta w czarnym stroju:

Serialowa Lois Lane o stroju nowego Supermana

Erica Durance, czyli serialowa Lois Lane z Tajemnic Smallville, opowiedziała o swoich wrażeniach po zobaczeniu stroju nowego Supermana. Przypomnijmy, że zdjęcie to spotkało się z krytyką w mediach społecznościowych.

Cóż, obaj wyglądają, jak Henry. Są podobni! Bardziej podoba mi się kolorystyka "S" u Henry'ego, ale to może tylko cieniowanie. Co ludzie o tym mówią? Mówią, że brakuje mięśni? Podoba mi się to! Człowiek ze stali wyglądał fantastycznie - był piękny, wspaniały. Wygląda, jak prawdziwy człowiek, a tym właśnie chcesz uczynić Supermana. Podoba mi się, że strój wraca do dawnych czasów, ale nie wiem, czy żółty mi się podoba tak bardzo, jak kolory stroju Henry'ego. Możliwe, że chcą pójść w retro, co byłoby interesujące. Do tego David siedzi i zakłada buty. To bardziej casualowa poza. Jestem ciekawa, co z tym zrobią. Nie wiedziałam, że to dla ludzi tak wielki problem, że będzie nosić szorty na rajtuzach.

Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana

50. Neron - Upadły anioł z Piekła, który w zamian za dusze, obdarza wielką mocą superzłoczyńców i superbohaterów.