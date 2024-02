Nowy Xbox już w te wakacje?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi piszący dla strony Exputer znany leaker eXtas1s, nowa, w pełni cyfrowa konsola giganta z Redmond pojawi się już na początku tego lata – w czerwcu lub lipcu. Wcześniejszy przeciek wskazywał wprawdzie na radykalne przeprojektowanie konsoli, która miałaby mieć cylindryczny kształt i odświeżony kontroler, ale według najnowszych plotek ten facelifting będzie prawdopodobnie znacznie skromniejszy.

Nowa, wyłącznie cyfrowa wersja konsoli ma wyglądać tak samo, jak obecny model Xbox Series X, ale będzie pozbawiona napędu optycznego i wyposażona w pamięć masową o pojemności 1TB oraz szybszą kartę sieciową Wi-Fi. Przede wszystkim jednak nowy Xbox wyróżniać się będzie białym kolorem obudowy. Pomimo obaw o dalsze zaangażowanie Microsoftu w nośniki fizyczne po ostatnich zwolnieniach w dziale sprzedaży detalicznej gier, szef Xbox Phil Spencer podobno nadal chce wspierać nośniki fizyczne, choć nowy model konsoli wskazuje na ciągle rosnącą rolę gier kupowanych wyłącznie w formie cyfrowej.

Cyfrowy, biały Xbox Series X ma też być tańszy niż obecny model konsoli, według plotek może to być od 50 do 100 dolarów, więc przypuszczalna cena to 400-450 dolarów.

Na oficjalne potwierdzenie ze strony Microsoftu musimy jeszcze poczekać, ale sugerowane okno wydania jest zgodne z niedawnym ogłoszeniem przez korporację większej liczby nowości sprzętowych w gamie Xbox, co pojawiło się wraz z informacją, że Microsoft planuje też wydawać swoje gry także na konsoli PlayStation 5 i Nintendo Switch.