Jakie gry z Xboxa trafią na konkurencyjne konsole? Microsoft potwierdził tytuły

fot. Microsoft

Jakiś czas temu do sieci trafiły nieoficjalne informacje wskazujące na to, że Microsoft zamierza przenosić niektóre swoje gry na konkurencyjne urządzenia. Niedługo później doniesienia te zostały potwierdzone przez przedstawicieli giganta z Redmond i podczas podcastu ujawniono, że taki los spotka cztery tytuły. Nie podano konkretów i ograniczono się jedynie do krótkiego opisu - miały być to dwie gry-usługi oraz dwie mniejsze produkcje.

Dziś wiemy już, o jakie gry dokładnie chodziło i gracze trafnie je wytypowali. Mowa bowiem o survivalowym Grounded (od 16 kwietnia na PS4, PS5 i Nintendo Switch),nastawionym na kooperację Sea of Thieves (na PS5 od 30 kwietnia), klimatycznej przygodówce Pentiment (od 22 lutego na PS4/PS5 i Switchu) oraz pełnym akcji i muzyki Hi-Fi Rush, które wskoczy na PlayStation 5 już 19 marca.

Warto również zaznaczyć, że Grounded oraz Sea of Thieves zaoferują możliwość rozgrywki międzyplatformowej pomiędzy posiadaczami tych gier na PC, konsolach Xbox oraz PlayStation.