Ubisoft + na konsolach Xbox - czy warto? Najciekawsze gry w katalogu usługi

O tym, że Ubisoft+ może pojawić się na Xboksie, spekulowano od dłuższego czasu. Temat regularnie powracał za sprawą branżowych dyskusji i przecieków. W połowie kwietnia zostało to oficjalnie potwierdzone, a usługę udostępniono posiadaczom urządzeń Microsoftu. Za 69,99 zł miesięcznie abonenci otrzymują dostęp do katalogu kilkudziesięciu gier, ale warto podkreślić, że to cena za pakiet Multi Access. Obejmuje on dostęp do biblioteki zarówno na konsolach Xbox, jak i PC. Na ten moment nie ma możliwości, by zapłacić mniej i otrzymać jedynie sam wariant konsolowy. To zarówno zaleta, jak i wada. Z jednej strony za niewiele większą kwotę (sam Ubisoft+ na PC kosztuje niewiele mniej - 59,90 zł/miesiąc) otrzymuje się pakiet gier na więcej urządzeń, z drugiej zaś bez wątpienia znajdą się użytkownicy, którzy na PC nie grają i będą miały świadomość, że płacą za coś, z czego nawet nie skorzystają.

Warto również zaznaczyć, że Ubisoft+, w przeciwieństwie do większości produkcji dostępnych w konkurencyjnych usługach, jak Xbox Game Pass czy EA Play, zapewnia dostęp do gier w edycjach premium (Deluxe, Gold lub Ultimate), a więc zawierającymi dodatki. Wbrew pozorom to dość istotna informacja, bo niektóre rozszerzenia i przepustki sezonowe potrafią nie tylko zapewnić dziesiątki godzin dodatkowej zabawy, ale też kosztować więcej i być rzadziej przeceniane od podstawowych wersji wielu tytułów.

Czy więc warto sięgnąć po Ubisoft+ na konsolach Xbox? Odpowiedź, jak to często bywa, nie jest łatwa. Wszystko zależy od tego, czy w katalogu znajdziecie coś dla siebie. Te około 70 zł to kwota większa niż w przypadku innych, podobnych usług, ale to nadal znacznie mniej niż zakup jednej, premierowej produkcji, które obecnie potrafią kosztować nawet 350 zł. Poniżej zamieszczamy najciekawsze naszym zdaniem gry w Ubisoft+ na Xboksie, a pod galerią możecie zapoznać się z kompletną listą dostępnych tytułów.

Ubisoft+ (Xbox) - najciekawsze gry w katalogu

Watch Dogs 2 zabiera graczy w podróż do San Francisco. Choć luźny, młodzieżowy klimat tej produkcji nie wszystkim przypadł do gustu, to gra oferuje pełen zróżnicowanych aktywności otwarty świat, a także całkiem ciekawą historię i bohaterów.

Ubisoft+ - pełna lista gier dostępnych na konsolach Xbox