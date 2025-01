fot. Netflix

Reklama

Wybory prezydenckie, a raczej ich rezultat, to w ostatnim czasie gorący temat w sieci. Nieustannie przewija się przez nią również temat cyber-bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń, które byłyby w stanie zdestabilizować funkcjonowanie całego kraju. Właśnie taki dylemat i problemy na tapet weźmie nowy miniserial Netflixa.

Dzień zero - nowy zwiastun miniserialu

Dzień Zero to sześcioodcinkowa produkcja stworzona przez Erica Newmana (Griselda, Narcos) oraz scenarzysty Noaha Oppenheima (Jackie). Gwiazdorska obsada z Robertem De Niro na czele weźmie udział w historii, w której to prezydent USA musi stanąć na czele kraju i uchronić go przed jeszcze większym zniszczeniem niż to, które dokonało się wraz z cyberatakiem.

fot. Netflix

W sieci zadebiutował nowy zwiastun. Sprawdźcie go poniżej.

Kontrola bezpieczeństwa wielkim hitem Netflixa. Dzień zero pójdzie w te ślady?

Dzień zero - wszystko o serialu

Dzień zero to limitowany serial, w którym Robert De Niro wciela się w postać byłego prezydenta USA, George'a Mullena. Jako szef specjalnej komisji śledczej Dzień Zero ma za zadanie odnaleźć sprawców niszczycielskiego cyberataku, który pogrążył kraj w chaosie i doprowadził do tysięcy ofiar. W świecie pełnym dezinformacji oraz starć wpływowych graczy z branży technologicznej, Wall Street i polityki, Mullen nieustannie dąży do odkrycia prawdy. Jego śledztwo zmusza go jednak do zmierzenia się z własnymi mrocznymi tajemnicami i ryzyka utraty wszystkiego, co dla niego najważniejsze.

W obsadzie znajduje się: Robert De Niro, Jesse Plemons, Connie Britton, Lizzy Caplan, Joan Allen oraz Angela Bassett.