NVIDIA zapowiada nowe, wydajniejsze karty z rodziny RTX

Źródło: NVIDIA

Koniec plotek na temat nowych układów graficznych z rodziny RTX. NVIDIA ujawniła – nomen omen – wszystkie karty i zaprezentowała światu układy RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti, które lada moment zawitają na sklepowych półkach. Sprzęt ma pozwolić w pełni cieszyć się najnowszymi produkcjami klasy AAA wykorzystującymi technologię śledzenia promieni świetlnych.

GeForce RTX 3080 Ti będzie nowym flagowcem przeznaczonym na rynek konsumencki. Według zapewnień producenta karta zapewni dwukrotnie wyższą wydajność w zadaniach związanych z rasteryzacją grafiki niż popularny GTX 1080 Ti, oprócz tego pozwoli w pełni cieszyć się ray tracingiem na najwyższych ustawieniach graficznych. Dzięki zastosowaniu 12 GB pamięci GDDR6X układ ma sprawdzić się także w zadaniach profesjonalnych takich jak obróbka filmów 4K czy obszernych plików graficznych. Z kolei GeForce RTX 3070 Ti, ma być dwukrotnie wydajniejszy niż GeForce GTX 1070 Ti oraz o połowę wydajniejszy niż GeForce RTX 2070 SUPER.

Oba podzespoły oddadzą nam do dyspozycji narzędzie NVIDIA DLSS wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do upłynniania i zwiększania szczegółowości grafiki komputerowej w najbardziej wymagających produkcjach pokroju Battlefield V czy Cyberpunk 2077. Karty obsłużą także technologie NVIDIA Reflex do redukcji opóźnienia systemowego oraz NVIDIA Broadcast do strumieniowania treści wideo.

GeForce RTX 3080 Ti trafi do dystrybucji 3 czerwca w rekomendowanej cenie 1199 dolarów, a RTX 3070 Ti wyceniony na 599 dolarów zadebiutuje tydzień później. Niestety, w obliczu niskiej podaży oraz wysokiego zainteresowania wysokowydajnymi układami graficznymi w kręgu górników kryptowalutowych upolowanie kart w tych cenach może okazać się niemożliwe.