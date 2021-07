O mrówkach i dinozaurach: nowa książka Cixina Liu jeszcze w lipcu

Rebis

Chiński pisarz fantastyki Cixin Liu zrobił międzynarodową karierę dzięki przekładom na angielski trylogii Wspomnienie o przeszłości Ziemi (Problem trzech ciał, Ciemny las, Koniec śmierci). Powieści te spotkały się z uznaniem także polskich czytelników, czego efektem jest wydawanie kolejnych książek Chińczyka.

Na podstawie jednego z opowiadań Cixina Liu powstała chińska superprodukcja Wędrująca Ziemia (w Polsce można ten tekst przeczytać w zbiorze pod tym samym tytułem). Natomiast Netflix planuje ekranizację Problemu trzech ciał.

Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na koniec lipca wydanie kolejnej, już siódmej w Polsce książki Cixina Liu. Tym razem czytelnicy przeczytają nieco krótszą pozycję (ok. 240 stron) pod tytułem O mrówkach i dinozaurach.

Poniżej okładka oraz opis O mrówkach i dinozaurach:

Źródło: Rebis

Tajemnice pierwszej i najwspanialszej ziemskiej cywilizacji.

Ziemia. Okres kredy.

Mrówki i dinozaury – stworzenia zupełnie niepodobne do siebie nawzajem, ale świetnie się uzupełniające – z biegiem czasu nawiązały ścisłą współpracę. Podstawą ich sojuszu były zwykłe usługi dentystyczne. Ale z tych skromnych początków wzięły się pismo, matematyka, komputery, fuzja jądrowa, antymateria, a nawet podróże kosmiczne – prawdziwa epoka cudów! Tak wspaniałe przedsięwzięcia mają jednak swoją cenę. Mrówczo-jaszczurza cywilizacja w miarę rozwoju najpierw zaczęła niszczyć biosferę, a potem wszystko, co jest od niej zależne.

Mimo to dinozaury nie chciały słuchać ostrzeżeń mrówek o nadciągającej katastrofie ekologicznej. Owady stanęły przed wielkim dylematem: zniszczyć dinozaury czy zginąć wraz z nimi?

Premiera książki została zaplanowana na 27 lipca.