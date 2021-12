O tych filmach jest na Twitterze najgłośniej. Produkcje MCU i DCEU dominują

fot. Marvel Studios

Filmy superbohaterskie to wciąż najpopularniejszy gatunek na świecie. Widzimy to ciągle w zestawieniach popularności oraz widzieliśmy to w wynikach box office, aczkolwiek te z czasów pandemii trudno traktować jako rzecz reprezentatywną. Nawet pomimo tego kino komiksowe zbiera więcej wpływów ze sprzedaży biletów do kin niż wiele innych superprodukcji.

A które z nich są najbardziej dyskutowane? Twitter pokazuje, że w TOP 10 jest aż 7 tytułów o superbohaterach. To doskonale pokazuje, co ludzie chcą oglądać i o czym rozmawiać. Do tego to nie Spider-Man: Bez drogi do domu zajął pierwsze miejsce. Jedyne filmy, które nie są oparte na komiksach to Godzilla kontra Kong, Diuna oraz - co jest raczej zaskoczeniem - Shrek.

Najgłośniejsze filmy 2021 na Twitterze

10. Batman

Przypomnijmy, że grudzień to miesiąc podsumowań. Mieliśmy już kilka na bazie między innymi Tumblra, który zdradził najlepsze filmy i seriale oraz książki. Nie brak też najpopularniejszych wyszukiwań w Google'u, co też może pokazać, co było w kręgach zainteresowań fanów popkultury.

