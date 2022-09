Obcy 5 z Ripley nie powstanie. Dlaczego nie ma szans na sequel?

fot. materiały promocyjne

Swego czasu były w sieci informacje o filmie Obcy 5, w którym Sigourney Weaver miała powrócić w roli Ripley. Za kamerą miał stanąć Neill Blomkamp, a preprodukcja trwała. Projekt został skasowany, gdy Ridley Scott postanowił wrócić do uniwersum z filmami Prometeusz oraz Obcy: Przymierze. Czy są szanse, by powrócił?

Obcy 5 bez szans

Producent serii Walter Hill w rozmowie z The Hollywood Reporter został o to zapytany. Dokładnie o Obcego 5 z Sigourney Weaver. Nie ma on dobrych wiadomości, bo on i jego ekipa przedstawili wizję na taki projekt nowemu właścicielowi praw, czyli Disneyowi, ale nie są oni tym zainteresowani.

- Spróbowaliśmy do tego podejść kilka lat temu wraz z Sigourney, ale to były czasy, gdy Obcy należeli do Foxa. Ludzie z Disneya, którzy teraz kontrolują prawa do Obcego, nie wyrazili zainteresowania pójściem tą drogą. Miałem pomysł na dobrą historię z postacią Ripley, którą znów zagrałaby Sigourney.

Disney najwyraźniej chce otworzyć uniwersum na nowe pomysły i historie. Stąd też trwają prace nad serialem Alien, który będzie pierwszą fabułą tego uniwersum osadzoną na Ziemi. Trwa też praca nad nowym filmem, którego reżyserem został Fede Alvarez.