Marvel robi film o Scarlet Witch!? Jest tytuł, reżyserka i miesiąc premiery

Nie jest żadną tajemnicą, że Marvel od dłuższego czasu rozważa stworzenie solowego filmu o Scarlet Witch. Choć postać ta została uśmiercona w produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu (przynajmniej tak wynika z oficjalnych przewodników Domu Pomysłów), zasady funkcjonowania multiwersum otwierają drzwi do jej powrotu w MCU. Teraz w całej sprawie w sieci pojawiły się naprawdę niespodziewane informacje.

Ich źródłem jest scooper Divinity Seeker, którego rewelacje z ostatnich miesięcy relatywnie często znajdowały później pokrycie w rzeczywistości. Dziś opublikował on w serwisie X wpis, z którego wynika, że w maju 2028 roku na ekrany kin wejdzie film Marvela zatytułowany Scarlet Witch: Kingdom of the Damned (pol. Królestwo potępionych), którego reżyserką miałaby być Jac Schaeffer, scenarzystka WandaVision i To zawsze Agatha - według raportu podpisała ona z Disneyem umowę na trzy lata, w trakcie których ma przygotować przynajmniej trzy produkcje.

Żadne inne szczegóły projektu nie zostały ujawnione. Spekuluje się, że sam tytuł może odnosić się do Darkholdu, znanego również jako "Księga potępionych".

Przypomnijmy, że wcielająca się w rolę Scarlet Witch Elizabeth Olsen już kilka razy dawała w wywiadach do zrozumienia, iż jest gotowa ponownie wcielić się w postać MCU. Ostatnio przedstawiła nawet pomysł na taki obrót spraw:

Kiedy myślę o swojej wymarzonej wersji Wandy, to widzę ją jakieś 50 lat później. Mam białe włosy, taką wielką masywną perukę, i naznaczoną zmarszczkami twarz, wyglądając poniekąd jak Tracy Ullman. Jestem trochę jak zaginione stworzenie, które ktoś znajduje. Tak sobie wyobrażam kolejną podróż Wandy i właśnie ten pomysł przedstawiłam.