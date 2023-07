Obcy - początek zdjęć do serialu pomimo strajku. Którzy aktorzy są na planie?

fot. materiały prasowe

19 lipca rozpoczęły się zdjęcia na planie serialu Alien, którego akcja rozgrywa się na Ziemi przed wydarzeniami z filmów z serii Obcy z Sigourney Weaver jako Ripley. Prace odbywają się w Tajlandii, ale bez aktorów, którzy są członkami SAG-AFTRA i biorą udział strajku. Według serwisu Deadline na miejscu swoje sceny kręci brytyjski aktor Alex Lawther (The End of the F***ing World), który wciela się w żołnierza o mieniu CJ. Nie jest członkiem amerykańskiego SAG-AFTRA, lecz należy do związku zawodowego Equity działającego w Wielkiej Brytanii. Z kolei amerykańska aktorka Sydney Chandler, która gra główną rolę kobiecą, nie bierze udziału w procesie produkcji, o czym poinformował jej przedstawiciel.

Według doniesień aktorom, którzy nie są członkami SAG-AFTRA, lecz Equity, powiedziano, że jeśli opuszczą plan w geście solidarności ze strajkującymi to zostaną pozwani za naruszenie umowy, która została spisana przed początkiem protestów. Według źródeł, trzech członków obsady to członkowie SAG-AFTRA i wiadomo, że zmieniono harmonogram prac, aby opóźnić ich udział tak długo, jak to możliwe. Jednak niektórzy z aktorów są członkami Equity i pojawiają się na planie.

W obsadzie jest również Samuel Blenkin, który gra jednego z głównych bohaterów, Boya Kavaliera, dyrektora generalnego. Ponadto w serialu zagrają Essie Davis jako Dame Silvia i Adarsh Gourav jako Slightly.

Twórcą serialu Alien jest Noah Hawley (Fargo, Legion), a producentem wykonawczym - Ridley Scott. Przygotowania do prac na planie w Bangkoku trwały 4 miesiące - na miejscu był już sprzęt oświetleniowy i kamery. Scenariusz został ukończony w maju.