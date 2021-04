Avatar 2 - James Cameron o procesie kreatywnym. Były starcia ze scenarzystami sequeli

James Cameron gościł w podcaście Marianne Williamson, w którym rozprawiał o kulisach procesu twórczego nie tylko przy Avatarze 2, ale także pozostałych kontynuacjach.

Popularny reżyser wyjaśnia, że gdy zaczęli prace nad kontynuacjami, na początku miały być trzy sequele, a potem projekt rozrósł się do czterech filmów. Jego początkowa współpraca ze scenarzystami nie szła tak gładko, jak można byłoby sądzić, bo chciał, aby cały proces kreatywny szedł zgodnie z jego wizją. Musiał nawet grozić im zwolnieniem.

- Zebrałem grupę scenarzystów i powiedziałem im: "Na tym etapie nie chcę słyszeć waszych nowych pomysłów, póki nie spędzimy sporo czasu nad analizą pierwszego filmu i nad rozgryzieniem tego, co się sprawdziło i dlaczego to działało". Oni natomiast wciąż chcieli rozmawiać o nowych pomysłach. Podkreślałem im, że na razie tego nie robimy. Ostatecznie musiałem im zagrozić, że ich zwolnię, ponieważ robili to, co robią scenarzyści: chcieli tworzyć nowe historie. Mówiłem im, że najpierw musimy zrozumieć, co budowało związek widza z pierwszym filmem i chronić to.

Na początku zajęli się analizą fabuły, następnie duchowości oraz takich motywów jak kapitalizm, imperializm, kolonializm, nadużywanie praw człowieka i zaburzanie porządku naturalnego. Doszli również do etapu analizy głębokiej sfery opowiadania historii działającej jak sen. Tak to reżyser wyjaśnia.

- Chodzi o uczucie w stylu snu, które sprawia, że chcemy tam być i przebywać w tym miejscu, które jest bezpieczne i czujemy się chciani. Czy to w kwestii latania i uczucia wolności, radości, czy w scenach w lesie, w których można poczuć Ziemię. To był czynnik sensoryczny, który komunikuje się z odbiorcą na głębokim poziomie. Na tym polegała duchowość pierwszego filmu.

Podkreśla kilka razy, że chodzi o to uczucie, gdy oglądamy film i czujemy się, jakbyś przenieśli się w świat wyobraźni rodem z snu czy marzeń.. Takie uczucie często sprawia, że widzowie oglądają pełni emocji z szeroko otwartymi oczami. Dodaje, że niektóre wątki Avatara 2 i Avatara 3 zostały usunięte ze scenariusza, bo nie były w stanie wywołać takiej reakcji.

Ostatecznie cały proces zakończył się pomyślnie i scenariusze do czterech części zostały zakończone. Obecnie po wielu miesiącach zdjęć James Cameron finalizuje etap postprodukcji.

Avatar 2 - premiera w kinach odbędzie się 16 grudnia 2022 roku. Kolejne części co 2 lata.

