Obcy: Izolacja 2 powstanie! Creative Assembly zapowiada kontynuację udanego survival-horroru

fot. SEGA

Oficjalnie zapowiedziano, że powstanie sequel gry Obcy: Izolacja. W oświadczeniu z okazji 10. urodzin klasyka horroru survivalowego, dyrektor kreatywny Al Hope zapowiedział, że zespół deweloperski podzieli się szczegółami „kiedy będą gotowi”.

Hope powraca, aby poprowadzić prace nad kontynuacją, tak jak to miało miejsce przy pierwszej grze. W swoim oświadczeniu opublikowanym na X/Twitterze, powiedział:

W 10. rocznicę wydania gry, uznaliśmy, że to idealny moment, by poinformować was, że usłyszeliśmy wasze sygnały ratunkowe głośno i wyraźnie. Dziś z radością potwierdzam, w imieniu zespołu, że kontynuacja Alien: Isolation jest w fazie wczesnego rozwoju. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się z wami szczegółami.

Creative Assembly poza powyższym nie przekazało żadnych szczegółów na temat tytułu, okienka premierowego czy nawet platform docelowych. Biorąc pod uwagę, że prace są na wczesnym etapie, minie jeszcze trochę czasu, zanim dowiemy się więcej lub zobaczymy pierwsze materiały.

Zapowiedź kontynuacji Alien: Isolation est pewnym zaskoczeniem. Tytuł, chociaż znakomity, to skierowany raczej do wąskiego grona fanów, co zresztą widać po liczbach: gra sprzedała milion egzemplarzy w ciągu trzech miesięcy od premiery, a po sześciu miesiącach liczba ta wzrosła do 2,11 miliona. Wynik ten nie do końca zadowalał wydawcę, dlatego sequel stał pod wielkim znakiem zapytania. Jak widać, udało się przekonać firmę SEGA, że warto pociągnąć ten projekt dalej.