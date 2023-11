Obcy - kiedy wznowią prace nad serialem? Twórca o kolaboracji z Ridleyem Scottem

fot. materiały promocyjne

Reklama

Jak donosi Dedaline po rozmowie z Noah Hawey'em prace na planie serialu Alien ruszą w styczniu lub w lutym 2024 roku. Zdjęcia mają być kręcone w Bangkoku w Tajlandii. Wciąż opracowywane są logistyczne szczegóły i gdy ten etap dobiegnie końca, padnie dokładna data.

Wszystkie scenariusze serialu były gotowe przed strajkiem scenarzystów, który wybuchł w maju. Blokada prac więc była spowodowana tylko strajkiem aktorów.

Obcy - Ridley Scott ma wpływ na serial?

Natomiast w rozmowie z THR poruszył kwestii współpracy przy tym serialu z twórcą uniwersum i producentem serialu Ridleyem Scottem. Hawley przyznał, że podczas pracy na tym projektem więcej rozmawiał ze Scottem, niż przy Fargo z braćmi Coen. Przyznaje jednak, że Scott jest zajęty, bo wciąż kręci kilka filmów rocznie, ale i tak stara się informować go na bieżąco o postępach, by legendarny reżyser czuł się szanowany i że jest częścią projektu. Czasem jednak korzystał i mógł wypytać o pewne szczegóły, które go nurtowały. Wpływ Scotta na serial jest więc niewielki.

W obsadzie serialu są Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis, Adarsh Gouray oraz Kit Young.

Obcy - serial nie ma ustalonej daty premiery.