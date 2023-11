Obcy - kiedy premiera serialu? Noah Hawley nie ma dobrych wiadomości

materiały prasowe

Akcja serialu Alien rozgrywa się na Ziemi przed wydarzeniami z filmów z serii Obcy z Sigourney Weaver jako Ripley. W głównych bohaterów wcielają się Sydney Chandler i Samuel Blenkin. W obsadzie są również Alex Lawther (The End of the F***ing World), Essie Davis i Adarsh Gourav.

Producentem wykonawczym Alien jest Ridley Scott, a twórcą serialu - Noah Hawley (Fargo, Legion). Ten drugi w rozmowie z TheWrap, która odbyła się jeszcze przed zakończeniem strajku aktorów, wyjawił kiedy możemy się spodziewać premiery tej produkcji.

Wszyscy tylko czekamy aż strajk się zakończy. Obecnie plan zakłada powrót w styczniu oraz zdjęcia w lutym. Wygląda na to, że będziemy kręcić mniej więcej do lipca, co oznacza, że premiera będzie gdzieś w pierwszej połowie 2025 roku.

Przypomnijmy, że pomimo strajku prowadzono prace na planie w Tajlandii. Nakręcono tylko te sceny, w których występowali aktorzy z Wielkiej Brytanii, nienależący do amerykańskiego związku SAG-AFTRA (mowa tu o np. Alexie Lawtherze). Hawley przyznał, że udało mu się dokończyć zdjęcia do pierwszej godziny serialu, ale nie nakręcił niczego z główną gwiazdą. Pozostało im jeszcze 7 epizodów do zrobienia. Przyznał, że bardzo chce, aby widzowie mogli, jak najszybciej obejrzeć tę produkcję. Dalej kontynuował:

Fargo Obcy - 8. pasażer Nostromo To bardzo ekscytujące, że dzięki filmom takim jakczydostaję życiową szansę w świecie stworzonym przez tych reżyserów i scenarzystów. Wchodząc na plan włos jeży się na karku, ale w dobry sposób, bo czujesz, że jesteś na Nostromo. Myślisz sobie: "O mój Boże, jestem w filmie".

Choć na premierę serialu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać to fani franczyzy będą mogli obejrzeć w następnym roku film w reżyserii Fede Álvareza. Ma on nosić tytuł Alien: Romulus i trafi do kin 16 sierpnia 2024 roku.