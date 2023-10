Obcy - serial nie powtórzy struktury filmów. Twórca tłumaczy

fot. materiały promocyjne

Alien, czyli serial osadzony w filmowym uniwersum zapoczątkowanym przez hit Obcy - 8. pasażer Nostromo, zbliża się wielkimi krokami. Film z lat 70. jest uważany za jeden z najlepszych horrorów w historii oraz jeden z najlepszych science fiction w dziejach. Noah Hawley (Fargo) od miesięcy pracuje nad tym serialem i według niego on nie może powtórzyć struktury filmowej osadzonej w gatunku horroru, bo w formie serialowej to nie będzie działać tak samo dobrze. Przypomnijmy, że kinowe produkcje oparte były na podobnym schemacie: bohaterowie gdzieś są uwięzieni, odkrywają ksenomorfy, najpierw tak zwane facehuggery, potem już dorosłe stwory, które ich po kolei zabijają i tak to wyglądało. W serialu tworzonym dla telewizji kablowej FX więc będzie inaczej.

Obcy - zmiana struktury historii

Noah Hawley brał udział w panelu podczas festiwalu filmowego w Austin. Tam opowiadał między innymi o serialu.

- W dwugodzinnym filmie możesz tak to zrobić i potem jest to o tym, kto przeżyje. Jeśli jednak robisz serial, pytanie "czy oni przeżyją?" nie jest w stanie być jego fundamentem. Nawet, jeśli 60% tego to najlepszy horror akcji w telewizji, wciąż pozostaje ci 40% o "o czym oni opowiadają?". Na początku prac rozmawiałem z Peterem Rice'em, który tworzył seriale dla Foxa, a potem dla Disneya. Podczas dyskusji padły takie słowa: "W Obcym zawsze są uwięzieni na jakimś statku czy w więzieniu. Co, jeśli w tym przypadku byłoby inaczej?".

Dlatego Hawley podjął decyzję, by osadzić historię na Ziemi. Chce zadać pytania o w stylu największych historii sci-fi. Jaki będzie to moment życia Ziemi pod kątem technologicznym? Czy ludzkość zasługuje na to, by przetrwać? To było dla niego coś interesującego, co można tutaj eksplorować.

Dodaje, że w tym aspekcie poruszy też kwestie sztucznej inteligencji, która w filmach z serii zawsze miała istotną rolę. Opowiada, że kwestia androida Asha (Ian Holm) z pierwszego Obcego to kluczowy dla niego moment, który zainspirował jego serial. Chodzi o twist, w którym okazało się, że nie jest on człowiekiem.

Hawley obiecuje, że ksenmorfy pojawią się w serialu i zostaną w jakiś sposób "odświeżone". Tłumaczy, że znalazł on sposób, aby dokonać innowacji filmowej struktury i pobawić się nią.

Obcy - serial nie ma jeszcze daty premiery.