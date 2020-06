Obcy: Przymierze - czy powstanie kontynuacja filmu? Ridley Scott odpowiada

fot. 20th Century Fox

Ridley Scott rozpoczął w 2012 roku przygodę z prequelami swojej kultowej serii Obcy. W tym roku do kin trafił bowiem film Prometeusz. Produkcja zebrała mieszane recenzje, jednak odniosła sukces kasowy zarabiając ponad 400 mln dolarów na całym świecie. Jednak już kontynuacja widowiska, Obcy: Przymierze z 2017 roku była klapą zarówno finansową jak i artystyczną. To doprowadziło do pytań czy kolejny film z serii powstanie. Scott w rozmowie z LA Times stwierdził, że bardzo chciałby nakręcić kolejną produkcję z cyklu, ponieważ jest jeszcze wiele do opowiedzenia. W kolejnym filmie reżyser chciałby wrócić do tematu składu jaj z filmu Obcy - 8. pasażer Nostromo. Produkcja miałaby odpowiedzieć na pytania, kto za nie odpowiada, jak trafiły na statek i jaki jest ich cel.

Jednak przyszłość serii nie wydaje się malować w jasnych barwach. Disney, który przejął Foxa odpowiedzialnego za cykl, najprawdopodobniej nie będzie chciał kręcić kolejnych, kosztownych filmów, które zapewne miałyby kategorię R zamiast PG-13.