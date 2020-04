Obcy - Reebok stworzył kolejne buty inspirowane filmową serią

W ostatnich latach Reebok wypuścił na rynek modele butów inspirowane serią filmów Obcy. Były to Bug Stompers, Alien Queen i Power Loader. Natomiast 25 kwietnia do sprzedaży trafią kolejne buty, zainspirowane konkretnie widowiskiem Obcy - decydujące starcie z 1986 roku. Będą to Bug Stompers z kamuflażem w stylu Colonial Marine. Poniżej możecie obejrzeć ten model.

Dla przypomnienia w filmie Obcy - decydujące starcie Ellen Ripley po 57 latach hibernacji trafia na Ziemię, gdzie jej opowieść o walce z krwiożerczym kosmitą spotyka się z pewnym sceptycyzmem. Bohaterka zgadza się towarzyszyć grupie komandosów w wyprawie ratunkowej na jedną z planet. Wkrótce po raz kolejny będzie musiała zmierzyć się w krwawej bitwie ze swoim koszmarem.

Obcy buty Bug Stomper