Baby Yoda w Obcym i innych kultowych filmach. Te fanowskie grafiki robią furorę

Baby Yoda to jedna z najpopularniejszych postaci w świecie Star Wars. Został on przedstawiony w premierze serialu Disney+ zatytułowanego The Mandalorian i szybko okazało się, że stał się centralnym wątkiem historii. Niewiele o nim wiadomo poza faktem, że Imperium chce go dostać w swoje ręce z nieznanych jeszcze przyczyn.

Baby Yoda to nazwa umowna, którą fani ochrzcili postać po premierze serialu. Twórcy jednak zdradzają, że on ma imię, które dopiero zostanie ujawnione. Najpewniej w drugim sezonie, nad którym prace jeszcze trwają. Jest to postać, która momentalnie skradła serca widzów, więc nic dziwnego, że szybko w sieci powstawały różne fanowskie prace.

Portal CBR.com przygotował świetną zabawę dla czytelników. Dali im temat w postaci Baby Yoda w filmach i poprosili o sugestię, w jakich produkcjach powinien się on pojawić. Rysownicy z nimi współpracujący obrazowali ich pomysły i takim sposobem powstała kapitalna galeria fanowskich prac.

Baby Yoda - fanowskie graifki

Baby Yoda - Lśnienie

Gwiezdne Wojny łącznie przedstawiły widzom trzech przedstawicieli tej jeszcze nieznanej rasy. Są to: Yoda, Baby Yoda oraz mistrzyni Yaddle z Mrocznego widma. Kwestia tej rasy nie była w ogóle poruszana, ponieważ George Lucas tego zakazał. Chociaż twórcy The Mandalorian biorą to na warsztat, obiecują, że nie odpowiedzą na wszystkie pytanie, oddzierając wszystko z nutki tajemnicy.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu jesienią 2020 roku.