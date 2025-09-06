Obcy: Romulus 2 - nowe informacje o filmie. Reżyser podjął ważną decyzję

fot. materiały prasowe

Fede Alvarez zdradził, że właśnie skończyli scenariusz filmu Obcy: Romulus 2. Na razie projekt nie ma tytułu, więc umownie tak się go czasem nazywa. Nie ujawnił też żadnych konkretnych informacji o tym, jaki mają pomysł na nową historię. Alvarez jednak podjął decyzję: nie wyreżyseruje filmu, pomimo że pierwotnie tak planował.

Obcy: Romulus 2 bez reżysera

– Przekażę pałeczkę innemu reżyserowi. Będę produkować film razem z Ridleyem Scottem. Obecnie razem szukamy nowego filmowca, który może się tym zająć.

Podkreśla, że zmiana reżysera to nie tylko nic złego, ale też jest to normalny proces we franczyzach.

– To zazwyczaj tak się dzieje, z wyjątkiem sytuacji Ridleya. Filmowcy przychodzą, robią jedną część i potem przekazują pałeczkę następnemu. Napisaliśmy nową historię, bo bardzo kochamy to, co rozpoczęliśmy w Romulusie, i chcemy ją kontynuować. Uwielbiamy tę fabułę. Teraz musimy znaleźć odpowiedniego reżysera, który naprawdę chce w to wejść.

Nie ujawniono nazwisk potencjalnych kandydatów. Data premiery również nie została wyznaczona. Gdy filmowiec zostanie wybrany, niewykluczone, że scenariusz zostanie jeszcze poprawiony we współpracy z nim.