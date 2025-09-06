Obcy: Romulus 2 - nowe informacje o filmie. Reżyser podjął ważną decyzję
Wiemy, że Fede Alvarez pracował nad scenariuszem filmu Obcy: Romulus 2 (umowny tytuł roboczy). Teraz, w nowym wywiadzie udzielonym na czerwonym dywanie, ujawnił postęp prac i zdradził, że podjął ważną decyzję w związku z projektem.
Fede Alvarez zdradził, że właśnie skończyli scenariusz filmu Obcy: Romulus 2. Na razie projekt nie ma tytułu, więc umownie tak się go czasem nazywa. Nie ujawnił też żadnych konkretnych informacji o tym, jaki mają pomysł na nową historię. Alvarez jednak podjął decyzję: nie wyreżyseruje filmu, pomimo że pierwotnie tak planował.
Obcy: Romulus 2 bez reżysera
Podkreśla, że zmiana reżysera to nie tylko nic złego, ale też jest to normalny proces we franczyzach.
Nie ujawniono nazwisk potencjalnych kandydatów. Data premiery również nie została wyznaczona. Gdy filmowiec zostanie wybrany, niewykluczone, że scenariusz zostanie jeszcze poprawiony we współpracy z nim.
Źródło: world of reel
