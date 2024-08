fot. 20th Century Studios

Trzeba przyznać, że efekty z nadchodzącego Obcego: Romulusa robią wrażenie - szczególnie, że w tym przypadku nie są sprawką CGI. Kilka dni przed premierą, Fede Alvarez znów udowadnia, że nawet ksenomorfy nie potrzebują magii komputerowej, aby przerażać na ekranie. Reżyser pokazał kulisy powstawania animatronika, za którego odpowiada studio LegacyEffects specjalizujące się w tej dziedzinie. Zobaczcie sami.

Obcy: Romulus - tak powstawał animatronik [WIDEO]

Obcy: Romulus - fabuła, obsada, premiera

Akcja nowego filmu rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Obcy: Romulus

W główną bohaterkę wciela się Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. Do obsady należą także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Film zadebiutuje 15 sierpnia w kinach.