Dlaczego przeciwnikiem Fantastycznej Czwórki jest Galactus a nie Doom? Nowe zdjęcia z filmu

Źródło: Marvel

Reklama

Na portalu Entertainment Weekly pojawił się obszerny tekst, który zdradza wiele nowych informacji na temat nadchodzącej Fantastycznej 4: Pierwsze kroki od Marvel Studios i Matta Shakmana.

Nie chcieliście iść na Minecrafta? Być może Superman Was przekona

Z tekstu dowiadujemy się, iż Pierwsza Rodzina Marvela poradziła sobie z większością problemów w swoim świecie, który nie jest tym samym, w którym odbywały się pozostałe filmy z MCU. Fantastyczna Czwórka wynalazła roboty, latające samochody, wywalczyła pokój na Ziemi i niebawem opuści ją, żeby wyruszyć w kosmos. Jednak nawet najmądrzejszy człowiek na świecie nie jest gotowy na nadejście zagrożenia, którym jest Galactus (Ralph Ineson).

To skala zagrożenia, której Reed wcześniej nie doświadczył. - mówi Pedro Pascal. - Nawet najmądrzejszy człowiek na świecie jest pod wrażeniem istoty, która jest starsza od samego pojęcia czasu.

Ten ikoniczny złoczyńca pojawił się na już na wielkim ekranie w filmie Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera, ale został tam przedstawiony jako bezcielesnego chmura. Po zwiastunach nowego filmu MCU widać, że będzie on w pełni fizycznym zagrożeniem o monumentalnym rozmiarze. Do stworzenia Galactusa nie wykorzystano jednak wyłącznie CGI.

Nie chciałem używać wyłącznie motion-capture. - tłumaczy reżyser. - Zbudowaliśmy dla niego cały kostium i robiliśmy zdjęcia próbne. Jak inaczej mieć pewność, że skala się zgadza? I jak kręcić coś rozmiaru Mount Rushmore?

Wielu fanów było zadowolonych z wyboru tego złoczyńcy, ale potem pojawiło się pewne zaskoczenie, gdy ogłoszono, że Robert Downey Jr. wcieli się w Dr. Dooma - złoczyńcę ściśle powiązanego z Pierwszą Rodziną Marvela. Dlaczego Doom RDJa nie jest złoczyńcą w filmie Shakmana?

Doom to świetna postać, ale zabiera on dużo przestrzeni. Poprzednie filmy robiły już i Dooma i origin story. My nie robimy ani jednego ani drugiego i to pozwala nam zachować świeżą perspektywę.

Oto nowe zdjęcia z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Zobacz więcej Reklama

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – co wiemy o filmie?

Film przeniesie widzów do pełnego życia, retrofuturystycznego świata inspirowanego latami sześćdziesiątymi. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki opowie historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczej herold. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

Do obsady należą Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego herold zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku.

Najwięksi wrogowie Fantastycznej czwórki