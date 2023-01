Obcy - ujawniono prawdziwą nazwę gatunku i nie jest to Ksenomorf

Marvel

Ksenomorf pojawił się pierwszy raz w filmie Obcy - 8. pasażer Nostromo z 1979 roku w reżyserii Ridleya Scotta, ale jego nazwa padła dopiero w sequelu Obcy - decydujące starcie z 1986 roku. Kiedy marines otrzymali od swojego dowódcy informacje o tym, z czym przyjdzie im się zmierzyć, prowadzący spotkanie określił obcych mianem "ksenomorfów", co w zasadzie jest innym określeniem na "obcych". Termin ten nie miał być zatem nazwą, ale raczej sposobem opisania ich natury. Nazwa przyjęta została jednak przez fanów i zakotwiczyła w naszej świadomości jako nazwa gatunku. Jednak teraz prawdziwa nazwa została ujawniona w komiksie Aliens vs Predator vs Terminator #1 autorstwa Marka Schultza i Mela Rubiego.

Czytelnicy zostają wrzuceni do świata po wydarzeniach z Obcy: Przebudzenie. Komiks przedstawia między innymi wydarzenia z przeszłości, kiedy to John Connor, prowadził ruch oporu do obalenia Skynetu - superkomputera, który przejął kontrolę nad swoim oprogramowaniem i zapragnął zniszczyć cały gatunek ludzki. W przyszłości jednak dojdzie do ponownego starcia, a tym razem Skynet dysponować będzie hybrydą Terminatorów i zabójczych Obcych, aby zrealizować swój cel. Porucznik Ellen Ripley i jej niewielka grupa stanie do walki, mając u swojego boku potężnych sojuszników - rasę Predatorów.

W komiksie na stacji kosmicznej zaglądamy do laboratorium, w którym prowadzona była operacja polegająca na połączeniu Ksenomorfów z zaawansowanymi technologicznie androidami. Czytelnicy widzą lekarza podczas eksperymentów z probówkami Ksenomorfów i właśnie wtedy odnosi się do nich jako "Linguafoeda Acheronsis". Technicznie nie jest to zatem nowa nazwa dla Ksenomorfów, bo jest to ich pierwsza oficjalna nazwa gatunku, która pojawia się w kanonie. Wcześniej padało wiele innych określeń, jak "Crawler" lub "The Organism", ale alternatywne nazwy nie były związane z nauką. Czy nazwa ta mocno przebije się w świadomości fanów, podobnie jak Ksenomorf? Wszystko zapewne zależy od losów tej franczyzy na dużym ekranie.