Disney+ doda dźwięk jakości Imax do wybranych filmów Marvela

fot. Marvel

Technologia Imax Enhanced signature by DTS, opracowana została we współpracy Disney+ z Imax i koncernem Xperi, do którego należy firma DTS. W tym roku stanie się ona dostępna w tytułach Imax Enhanced w usłudze Disney+ na kompatybilnych urządzeniach. Funkcja została „specjalnie skalibrowana”, aby zapewnić wciągający dźwięk w systemach kina domowego i zapewni, że „twórczy zamysł filmowców zostanie w pełni zoptymalizowany do prezentacji w jakości Imax”.

W momencie premiery dźwięk Imax sygnowany przez DTS będzie obsługiwany w Disney+ na telewizorach z certyfikatem Imax Enhanced od firm Sony i Hisense, a także certyfikowanych amplitunerach AV od firm Denon, Marantz i JBL. Współpraca pomiędzy Disneyem i Imaxem rozszerza ich wieloletnie relacje i zapewni widzom na całym świecie nowe, wciągające doświadczenie dźwiękowe, jak również najwyższą jakość odtwarzania obecnych i przyszłych tytułów. Jerrell Jimerson, wicedyrektor wykonawczy ds. produktu w Disney Streaming, stwierdził: „Z niecierpliwością czekamy na dostarczenie naszym widzom na całym świecie nowych, wciągających wrażeń dźwiękowych oraz najwyższej jakości odtwarzania obecnych i przyszłych tytułów”.

Disney+ jest pierwszym dużym serwisem streamingowym, który przyjął format Imax Enhanced, a reakcja na wprowadzenie tytułów Imax Enhanced na platformę była w przeważającej mierze pozytywna. Według Billa Neighborsa, Chief Content Officera firmy Xperi, widzowie otrzymali „oszałamiające obrazy w domu, zgodnie z intencją niesamowitych zespołów stojących za niektórymi z najpopularniejszych filmów na świecie”. Dodał, że teraz fani będą mogli uzyskać pełne doświadczenie Imax Enhanced dzięki dodaniu dźwięku Imax Enhanced sygnowanego przez DTS.

Jest to druga faza partnerstwa Disney+ z Imax. W listopadzie 2021 roku serwis streamingowy wydał 13 filmów Marvela w rozszerzonych proporcjach Imaxa 1,90:1, oferujących do 26% więcej obrazu na ekranie podczas niektórych ujęć. Tytuły Imax Enhanced na Disney+ będą dostępne z dźwiękiem Imax signature by DTS w tym roku, choć konkretna data nie została jeszcze określona. Obecne tytuły Disney+ w wersji Imax Enhanced to Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (na platformie od 1 lutego) oraz Czarna Pantera, Thor: Miłość i Grom, Doktor Strange i Doktor Strange w multiversum obłędu, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Czarna wdowa, Eternals, Strażnicy Galaktyki i Strażnicy Galaktyki Vol. 2, Iron Man, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Ant-Man i Osa, Kapitan Marvel oraz Avengers: Koniec gry, a także Buzz Astral z wytwórni Pixar.

MCU - najlepsze filmy i seriale Marvel Studios

36. Incredible Hulk (2008)

Imax i Marvel Studios po raz pierwszy współpracowały w 2010 roku i od tego czasu Marvel Cinematic Universe stał się najwyżej zarabiającą franczyzą w historii kin Imax. Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry były pierwszymi filmami, które zostały w całości nakręcone za pomocą kamer cyfrowych Imax.