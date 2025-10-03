Przeczytaj w weekend
Który z potworów z Obcy: Ziemia jest najbardziej realistyczny? Oto ranking ekspertów

Trzech niezależnych ekspertów obejrzało 1. sezon serialu Obcy: Ziemia i oceniło, które z przedstawionych kosmicznych drapieżników mogłyby istnieć naprawdę.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
ranking 
kosmici Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia fot. Disney+
Serial Obcy: Ziemia był rewolucją pod kątem rozbudowy świata przedstawionego. Noah Hawley zdecydował się na wprowadzenie kompletnie nowych gatunków drapieżników z kosmosu, które wraz z ikonicznym ksenomorfem trafiły na Ziemię, żeby nękać jej mieszkańców. Jedne ciekawsze, drugie mniej. Jedne takie, na widok których od razu bralibyśmy nogi za pas, a drugie niepozorne i sprawiające wrażenie słabych. Ale który z nich mógłby istnieć naprawdę?

Który z potworów z Obcy: Ziemia jest najbardziej realistyczny? [RANKING]

Strona Space.com opublikowała ranking sporządzony na podstawie opinii trzech ekspertów, którzy obejrzeli serial Obcy: Ziemia i uszeregowali przedstawione w nim gatunki obcych, kierując się tym, który z nich miałby największe szanse istnieć naprawdę. Zaskoczeni?

5. Ksenomorf

Perfekcyjny organizm to jednocześnie organizm, którego istnienie jest prawie niemożliwe. Eksperci zwracają głównie uwagę na jego niesamowite tempo rozwoju i wzrostu. W ciągu kilku godzin jest on w stanie urosnąć do wielkich rozmiarów i nabrać dużo masy. To fizycznie niemożliwe dla znanych gatunków zwierząt i innych organizmów. W ciągu kilku dni musiałby spożyć dosłownie tonę wieprzowiny.

5. Ksenomorf
fot. FX
Obcy: Ziemia - co wiadomo o fabule?

Gdy tajemniczy statek rozbija się na Ziemi, młoda kobieta i oddział żołnierzy wyruszają na miejsce, by przeszukać wrak i odnaleźć rozbitków. Wkrótce odkrywają przerażające stworzenia, o których istnieniu nikt nie miał pojęcia. Decyzja, którą podejmą, może zmienić losy planety.

W głównej roli występuje Sydney Chandler. W obsadzie znaleźli się także: Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille i Moe Bar-El.

Źródło: space.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
ranking 
kosmici Obcy: Ziemia
