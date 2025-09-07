Najlepsze otwarcie w historii franczyzy! Ten horror bije teraz rekordy w kinach
Po przeciętnych recenzjach krytyków chyba nikt się tego nie spodziewał – Obecność 4 zaliczyła największe otwarcie w historii franczyzy i prognozy na kolejne dni są szalenie optymistyczne. W takim tempie może przebić nawet Thunderbolts* od Marvela.
Obecność 4 pobiła rekord franczyzy. Ostatnie namaszczenie zarobiło w kinach już imponujące 34,5 miliona dolarów. To wynik tylko z piątku i pokazów przedpremierowych, które odbyły się jedynie w 3802 lokalizacjach. Dla porównania, spin-off Zakonnica z 2018 roku zdobył 22 miliony dolarów.
Obecność 4 już bije rekordy w kinach
To oznacza, że spośród wszystkich filmów we franczyzie, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie ma największy dochód brutto w dniu otwarcia. To rekord. Wcześniej prognozowano, że horror w weekend dobije do 50 milionów dolarów. Jeśli jednak widzowie nadal będą tak tłumnie chodzić do kina, to ten wynik na pewno zostanie przebity. A warto dodać, że według prestiżowego portalu Variety budżetu filmu to jedynie... 55 milionów dolarów. Warner Bros. może więc rozbić bank.
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie zaliczył także najlepsze otwarcie dla horroru w 2025 roku. Variety uważa, że wśród filmów z kategorią R z tego roku ma nawet szansę przebić Thunderbolts* od Marvela. Jeśli tak by się stało, na pewno świadczyłoby to o ogromnej zmianie w branży rozrywkowej. Jeszcze do niedawna byłoby nie do pomyślenia, by jakikolwiek horror przebił widowisko MCU, jeśli chodzi o zarobki.
Najlepsze horrory XXI wieku
Źródło: Variety
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1973, kończy 52 lat