Najlepsze otwarcie w historii franczyzy! Ten horror bije teraz rekordy w kinach

fot. IMDb

Reklama

Obecność 4 pobiła rekord franczyzy. Ostatnie namaszczenie zarobiło w kinach już imponujące 34,5 miliona dolarów. To wynik tylko z piątku i pokazów przedpremierowych, które odbyły się jedynie w 3802 lokalizacjach. Dla porównania, spin-off Zakonnica z 2018 roku zdobył 22 miliony dolarów.

Obecność 4 już bije rekordy w kinach

To oznacza, że spośród wszystkich filmów we franczyzie, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie ma największy dochód brutto w dniu otwarcia. To rekord. Wcześniej prognozowano, że horror w weekend dobije do 50 milionów dolarów. Jeśli jednak widzowie nadal będą tak tłumnie chodzić do kina, to ten wynik na pewno zostanie przebity. A warto dodać, że według prestiżowego portalu Variety budżetu filmu to jedynie... 55 milionów dolarów. Warner Bros. może więc rozbić bank.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie zaliczył także najlepsze otwarcie dla horroru w 2025 roku. Variety uważa, że wśród filmów z kategorią R z tego roku ma nawet szansę przebić Thunderbolts* od Marvela. Jeśli tak by się stało, na pewno świadczyłoby to o ogromnej zmianie w branży rozrywkowej. Jeszcze do niedawna byłoby nie do pomyślenia, by jakikolwiek horror przebił widowisko MCU, jeśli chodzi o zarobki.

Najlepsze horrory XXI wieku