Obecność 4 powstanie. Projekt znalazł scenarzystę

fot. materiały prasowe

Obecność 4, kolejna część popularnej na całym świecie serii horrorów, zmierza na ekran. Projekt znalazł scenarzystę. Będzie to David Leslie Johnson-McGoldrick. Twórca jest bardzo dobrze znany fanom serii. Napisał bowiem skrypty do dwóch poprzednich części cyklu, czyli filmów Obecność 2 i Obecność 3: Na rozkaz diabła.

James Wan i Peter Safran, panowie od początku związani z serią, będą piastować stanowiska producentów. Projekt powstanie dla Warner Bros.

fot. materiały prasowe

Jak na razie oczywiście nie mamy żadnych informacji ani choćby wskazówek odnośnie fabuły produkcji. Dla przypomnienia głównymi bohaterami cyklu są małżonkowie, Ed i Lorraine Warrenowie, którzy zajmują się badaniem zjawisk paranormalnych. W poprzednim filmie z cyklu nasi bohaterowie zajmowali się sprawą mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Jednak niedoszły zabójca cały czas utrzymywał, że to nie on jest odpowiedzialny za zbrodnie, a demon, który go opętał.