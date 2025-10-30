Obecność dostanie swój prequel. Wyniki nowego filmu rekordowe dla serii

fot. materiały prasowe

Wytwórnie Warner Bros. i New Line pracują nad prequelem do Obecności, a rozmowy na temat reżyserii prowadzi twórca filmów krótkometrażowych Rodrigue Huart. W projekt zaangażowani są także doświadczeni weterani serii – Richard Naing i Ian Goldberg, współautorzy scenariuszy do dwóch poprzednich filmów z serii, a także do Zakonnicy II i tegorocznej Obecności 4: Ostatnie Namaszczenie. Na razie nie podpisano żadnych oficjalnych umów.

Nowy film był zapowiadany jako ostatnia część serii o Warrenach. Szybko jednak stało się jasne, że to nie koniec, ponieważ produkcja okazała się ogromnym sukcesem kasowym, zarabiając 487 milionów dolarów na całym świecie – najwięcej w historii tej franczyzy.

Nie wiadomo jeszcze, czy Vera Farmiga i Patrick Wilson powrócą w nadchodzącym filmie, zwłaszcza że Ostatnie Namaszczenie miało zamknąć historię rodziny Warrenów. Nowa odsłona ma cofnąć się do początków i skupić na wczesnych latach kariery pary łowców duchów, co najprawdopodobniej oznacza obsadzenie nowych aktorów w głównych rolach.

Równolegle rozwijany jest także serial telewizyjny Obecność dla platformy HBO, który ma kontynuować wątki z filmowego uniwersum. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że Nancy Won została zatrudniona jako scenarzystka, producentka wykonawcza i showrunnerka projektu.

Całe uniwersum „Obecności” obejmuje obecnie dziewięć filmów (w tym cykle spin-offów Annabelle i Zakonnica) i jest najbardziej dochodową serią horrorów w historii, z łącznymi wpływami przekraczającymi 2,7 miliarda dolarów. Co więcej, filmy te powstają przy stosunkowo niskich budżetach, co przekłada się na imponujące zyski.

