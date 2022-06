Obi-Wan Kenobi - jakie są szanse na 2. sezon? Szefowa Lucasfilmu komentuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. imdb.com

Obi-Wan Kenobi zakończył się 22 czerwca. Czy więc powstanie 2. sezon i Lucasfilm zmieni swoje pierwotne plany? Kathleen Kennedy w rozmowie z Etonline jest bardzo otwarta na to, by powstał 2. sezon. Przyznaje, że od początku planowali limitowany serial, ale jeśli ludzie naprawdę chcą więcej Obi-Wana, dodaje, że wezmą to pod uwagę. Tłumaczy, że słuchają fanów, ale jednocześnie ostrzega, że aby 2. sezon powstał, musi być prawdziwy powód, dla którego to powinno powstać.

Obi-Wan Kenobi - sezon 2 jest możliwy

Deborah Chow, czyli reżyserka wszystkich sześciu odcinków przyznaje, że tworzy serial jako jedną całość z początkiem, środkiem i końcem. Nie myśleli o tym, czy będą ją kontynuować. Wtóruje ona słowom swojej szefowej o fabularnym powodzie dla 2. sezonu.

- Jeśli serial mógłby być kontynuowany, to tylko wtedy, gdy znajdziemy prawdziwy powód, aby zrobić kolejny sezon.

Ewan McGregor oraz Hayden Christensen również podkreślali otwartość na 2. sezon.

Jednak, patrząc na analizę reakcji na Obi-Wana Kenobiego przeprowadzoną na Twitterze przez comicbook.com po emisji finału, zdecydowana większość odbiorców jest zachwycona poziomem serialu. Padają słowa, że to najlepsze Gwiezdne Wojny, więc to łączy się ze słowami Kennedy: fani raczej chcą dalszych losów Bena.

Qui-Gon Jinn powrócił

W finale mogliśmy zobaczyć Liama Neesona w roli Qui-Gon Jinna pierwszy raz od Mrocznego widma. Aktor powrócił do tej roli pomimo komentarzy, że w serialach raczej nie zagra. W rozmowie z TheHollywoodReporter zdradził swoje motywacje.

- Nie chciałem, by ktoś inny zagrał Qui-Gon Jinna. Poza tym chciałem okazać szacunek George'owi oraz mitycznemu światu, który stworzył. Plus Ewan jest kumplem i uwielbiałem naszą pracę nad Mrocznym widmem te 25 lat temu.