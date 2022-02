Obi-Wan Kenobi - jaki będzie Darth Vader? Ta plotka już wywołuje emocje!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowa plotka pochodzi z portalu Making Star Wars, czyli jednego z najlepszych źródeł informacji o Gwiezdnych Wojnach. Ich doniesienie bardzo często się sprawdzały. Jednak to nadal plotka o serialu Obi-Wan Kenobi, więc traktujcie ją z dystansem.

W raporcie czytamy, że Darth Vader zadebiutuje w 3. odcinku i będzie głównym czarnym charakterem historii aż do ostatniego odcinka szóstego. To on będzie pociągać za wszystkie sznurki. Według Jasona Warda pierwsze dwa odcinki skupiają się na kwestii Luke'a Skywalkera i Lei Organy, a przede wszystkim na wątku Inkwizytorów polujących na Jedi.

Obi-Wan Kenobi - jaki będzie Darth Vader?

Ward napisał prosto: wyobraźcie sobie Dartha Vadera ze sceny w korytarzu z Łotra 1, ale o wiele bardziej wściekłego. Kiedy dojdzie do walki Obi-Wana z Vaderem, zobaczymy wielką różnicę w porównaniu do tego Vadera z Imperium Kontratakuje, który walczył z Lukiem. Mroczny Lord Sithów w tym momencie pragnie krwi. Różnica pomiędzy tymi wydarzeniami to 12 lat.

Do tego dziennikarz dodał, że na ekranie zobaczymy nowe rycerza Jedi, którego zagra kaskader Tom O'Connell. Nie wiadomo jednak, czy będzie to ktoś, kto przeżył czystkę Jedi, czy retrospekcja z wykonania Rozkazu 66. Ten Jedi ma być Zabrakiem, czyli jest tej samej rasy co Darth Maul, ale oczywiście bez jego charakterystycznych tatuaży na twarzy. Co ciekawe, O'Connell jest też kaskaderem grającym Vadera w scenach akcji. W świecie Star Wars jest też jednym z kaskaderów zastępujących Pedro Pascala w The Mandalorian.

Lucsafilm

Inkwizytorzy Sithów

Ward potwierdza informacje Bespin Bulletin, że Rupert Friend gra Wielkiego Inkwizytora, znanego z serialu Star Wars: Rebelianci. Według jego informacji Inkwizytorzy są brutalni w serialu i ich działania mają określić klimat tej produkcji. Za przykład jego informator przytoczył mu scenę, jak Wielki Inkwizytor jest zaskoczony, że postać grana przez Moses Ingram obcina rękę zwyczajnemu mieszkańcowi Tatooine. To ma być tylko jedna z wielu scen, w których te postacie pokażą swoje mroczne oblicze.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.

