„Czy każdy może napisać do Disneya?” - Ewan McGregor angażuje widzów do walki o 2. sezon Obi-Wana Kenobiego

Lucasfilm obecnie nie ma planów stworzenia kolejnego sezonu Obi-Wana Kenobiego. Serial zadebiutował na Disney+ w 2022 roku i od tego czasu nie dostaliśmy żadnych konkretnych informacji dotyczących potencjalnego powrotu. Odtwórca tytułowej roli Ewan McGregor regularnie deklaruje, że jest gotowy na kolejny powrót do roli. Na MegaCon Orlando 2024 aktor wziął udział w panelu, w którym zachęcił fanów do wzięcia spraw we własne ręce i walki o nowe odcinki serialu.

Obi-Wan Kenobi - Ewan McGregor walczy o 2. sezon z pomocą fanów

McGregor rozpoczął od przypomnienia widzów, że Obi-Wane Kenobi był najpierw planowany jako pełnometrażowy film:

Pierwotnie miał to być film i często zastanawiałem się, czy powinna być to kinowa produkcja? Jednak uważam, że to wspaniale, że zrobili z tego serial, poza tym to dłuższa historia i, miejmy nadzieję, w rezultacie daje to większą satysfakcję. Mamy więcej czasu na ułożenie historii.

Gwiazda serialu następnie poprosiła fanów, aby zalali Disneya mailami, przekonującymi wytwórnię do zamówienia drugiego sezonu:

Miejmy nadzieję, że zrobią kolejny [sezon]. Czy każdy może napisać do Disneya? Podam kilka adresów e-mail i napiszcie w nich: „Drogi Disneyu, poproszę o trochę więcej Obi-Wana Kenobiego.”

Przypomnijmy, że pierwszy sezon rozgrywał się na dziesięć lat po Zemście Sithów. Obi-Wan Kenobi miał okazję spotkać swojego dawnego ucznia, tym razem pod postacią Dartha Vadera. Istnieje więc pole dla nowej historii, zanim serial dogoni wydarzenia z czwartej części Gwiezdnych wojen.

