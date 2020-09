Obi-Wan Kenobi - Ewan McGregor o powrocie do Star Wars i prequelach

fot. Lucasfilm

Ewan McGregor wziął udział w podcaście magazynu Empire, w którym zapytano go o powrót do roli Obi-Wana Kenobiego, którą ostatnio grał w filmie Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów z 2005 roku. Aktor przyznaje, że jest bardziej podekscytowany rolą w serialu, niż był grą w części II i III kinowej serii. Uważa, że historia bardzo dobrze wypadnie na ekranie i nie może się doczekać, by znów wcieli się w tę rolę.

McGregor dodaje, że jest świadomy z rosnącej popularności i doceniania Trylogii Prequeli, która nie była tak wielbiona w czasie kinowych premier.

- Nasze filmy nie były zbytnio lubiane w czasie premiery przez moje pokolenie, które kochało pierwsze filmy. Myślę, że ludzie z naszego pokolenia chcieli czuć to samo, co czuli oglądając tamte trzy filmy, gdy byli dziećmi. George Lucas natomiast chciał to skierować w inną stronę, miał na to inny pomysł. W tamtym okresie było to spore wyzwanie. Teraz, lata później, jestem świadomy tego, jakie nasze filmy miały znaczenie dla pokolenia, dla którego zostały zrobione, dla dzieci z tego okresu czasu. Oni naprawdę lubili te filmy. Poznałem ludzi, dla których one bardzo wiele znaczą, a nawet więcej niż oryginalna trójka - wyjaśnia.

Obi-Wan Kenobi - zdjęcia do serialu ruszą w 2021 roku.