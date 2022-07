Obi-Wan Kenobi - fan przemontował serial w film. Jest krótszy, ale czy lepszy?

fot. materiały prasowe

Obi-Wan Kenobi miał 6 odcinków, które pojawiały się co tydzień na platformie streamingowej Disney+. Wielu jednak narzekało na tempo opowiadanej historii i sam fakt, że serial wydaje się za długi. Dlatego Kai Patterson, fan Gwiezdnych Wojen podjął decyzję, że dokona własnego montażu, bo jego zdaniem wiele problemów serialu z łatwością można było poprawić na etapie scenariusza oraz właśnie montażem.

Obi-Wan Kenobi - komentarz fana

- Podjąłem więc decyzję o wzięciu sprawy w swoje ręce i zmienieniu tego, co mogłem. Chcę, aby sprawa była jasna: to jest moja własna artystyczna interpretacja tego, jak te sceny mogłyby lepiej być połączone, co dla mnie osobiście lepiej działa.

Patterson udostępnił swój montaż na swojej stronie internetowej. Podkreśla tam, że jest to fanowska praca udostępniona za darmo. Zachęca do ściągnięcia tylko osoby, które mają subskrypcję w Disney+. Na obecną chwilę nie wiadomo, jak Disney i Lucasfilm podchodzą do tej fanowskiej pracy i czy zamierzają coś w tej sprawie zrobić w kwestii praw autorskich.

Przypomnijmy, że oryginalnie Obi-Wan Kenobi miał być filmem kinowym. Pracował nad nim scenarzysta Stuart Beattie, który niedawno wyjawił, jak jego wersja różniła się od serialowej. Ostatecznie zmieniono formę po klapie finansowej filmu Han Solo. Inni scenarzyści inspirowali się jego tekstem, ale sam Beattie przy serialu nie pracował.