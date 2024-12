Pogromcy duchów powrócą! Nowy film porównuje się do Spider-Man: Uniwersum

fot. materiały promocyjne

Seria Pogromców duchów miała swoje wzloty i upadki, ale fani mają powody do zadowolenia, bo wygląda na to, że żyjemy obecnie w czasach, gdy popularność marki stopniowo rośnie i wraca ona do łask publiczności. Pogromcy duchów. Dziedzictwo sprawnie wprowadził nową obsadę i zaproponował ciekawe przygody. Później otrzymaliśmy kontynuację w postaci Pogromcy duchów. Imperium lodu, a plany na to uniwersum się nie kończą. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje o zaplanowanym serialu animowanym, a teraz Deadline donosi, że powstanie również film animowany.

Będzie to wspólna produkcja Sony Animation oraz Netflixa. Źródła bliskie filmowi nie mogą się podzielić szczegółami fabularnymi, ale informują o tym, że reżyserem prawdopodobnie zostanie Kris Pearn (Sezon na misia, Klopsiki kontratakują). Ambicje twórców są duże, ponieważ padają porównania do Spider-Man Uniwersum. Zdaniem insiderów nowy film animowany o Pogromcach duchów ma szansę w podobny sposób spopularyzować to uniwersum.

