Obi-Wan Kenobi - John Williams powraca. Pracował przy muzyce serialu!

Jak donosi Variety John Williams pracował przy muzyce serialu Obi-Wan Kenobi. Według ich źródła stworzył on temat przewodni Obi-Wana, który osobiście nagrał z orkiestrą w Los Angeles w ubiegłym tygodniu. Jest to więc podobna sytuacja do filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, w którym Williams skomponował temat muzyczny dla bohatera, ale całym albumem zajął się już John Powell. Na razie nie wiemy, kto zajmie się całą muzyką w serialu Obi-Wan Kenobi, ale najwyraźniej będzie to ktoś inny niż w The Mandalorian i Księdze Boby Fetta, bo styl Williamsa jest raczej odmienny od tego, co tworzy w Star Wars kompozytor seriali Ludwig Göransson.

Dla Johna Williamsa jest to o tyle wyjątkowe, że w swojej karierze bardzo rzadko tworzył do telewizji. Jego ostatnią muzyką w serialu było Amazing Stories z 1985 roku.

John Williams to legenda, która stworzyła muzykę do Gwiezdnych Wojen. Komponował ją do wszystkich dziewięciu części Gwiezdnej Sagi. Poza tym stworzył też temat muzyczny dla parku Star Wars: Galaxy's Edge, za którą otrzymał nagrodę Grammy.

Legendarny kompozytor 8 lutego 2022 roku skończył 90 lat, ale nie zwalnia tempa. W planach ma stworzenie muzyki do filmów The Fabermans Stevena Spielberga i Indiana Jones 5 Jamesa Mangolda. Do tego w marcu znów wylatuje do Wiednia, w którym będzie dyrygować orkiestrą podczas koncertu, a w kwietniu ma również kilka koncertów w USA.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.

