Obi-Wan Kenobi - jaki czas trwania odcinków? Będzie inaczej niż w The Mandalorian

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe przecieki na temat serialu Obi-Wan Kenobi pochodzą od Jasona Warda z Making Star Wars, więc jednego z najlepiej poinformowanych ludzi o temacie Gwiezdnych Wojen. Nadal jego informacje nie zostały potwierdzone, więc traktujemy je z dystansem jako plotkę.

Obi-Wan Kenobi - czas trwania

Według jego źródeł, które widziały już wstępny montaż serialu, każdy odcinek ma trwać 45 minut. Jest to inna sytuacja, niż w The Mandalorian, gdy każdy odcinek miał inny czas trwania i w miarę były one krótsze. To zgrywa się się ze słowami Ewana McGregora, który stwierdził, że każdy odcinek będzie trwać "godzinę", ale zakłada się, że użył on sformułowania standardowej godziny telewizyjnej, która wynosi 45 minut. Tak też sugeruje Ward, potwierdzając w swoich źródłach, że dłuższe one nie powinny być, ale też nie krótsze. Dodaje jednak, że finalny montaż jeszcze nie jest skończony.

Obi-Wan Kenobi - powrót postaci z prequeli

Wygląda na to, że Tatooine to nie będzie jedyne miejsce akcji, bo pojawi się Jimmy Smits w roli Baila Organa, adopcyjnego ojca Lei. Niewykluczone więc, że zobaczymy, co się dzieje na Alderaanie, na którym Leia była przez niego i jego żonę wychowywana, ale to jest akurat już spekulacja. Szczegóły jego roli nie są znane Wardowi. On jest jedyną osobą, która doskonale wie, w jakim miejscu ukrywają się Yoda i Obi-Wan. Ward dodaje, że pojawi się też jego żona Breha (poznaliśmy ją w Zemście Sithów), co może sugerować pokazanie Alderaanu. To wszystko zgadza się ze starą plotką, w której czytaliśmy, że obsadzono Leię, gdy ta jeszcze jest dzieckiem.

Obi-Wan Kenobi z zespołem stresu pourazowego

To jest najciekawsze co Ward tak naprawdę wyjawił. Okazuje się, że Kenobi będzie się zmagać z zespołem stresu pourazowego. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia, że będą go trapić koszmary, ma to jak najbardziej sens. Do tego dodaje, że w serialu Kenobi nie mieszka w znanym z Nowej nadziei domu, a kredyty nie płyną strumieniami od Baila Organy. Jest zdany sam na siebie, więc żyje w jaskini, a je jedynie to, co upoluje.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku w Disney+.

