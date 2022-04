Obi-Wan Kenobi - kim jest Reva? Wiemy, jak została zabójczynią dla Vadera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Tym razem Jason Ward z makingstarwars.net zdradza informację o Inkwizytorce zwanej Reva. Jest ona osobą podatną na MOc, która razem z innymi Inkwizytorami poluje i zabija Jedi dla Dartha Vadera. Informacja o serialu Obi-Wan Kenobi ,pga zawierać spoilery.

Obi-Wan Kenobi - kim jest Reva?

Mamy zobaczyć sceny retrospekcji, w których zobaczymy jak jako dziecko Reva jest zabierana rodzinie. Tak wyglądało jej "werbowanie" do Zakonu Jedi, który jest dla niej skorumpowaną religią. Podczas rozkazu 66 z Zemsty Sithów została prawie zabita. Wówczas zmuszono ją do wyboru: albo zginie, albo zostanie zabójczynią na usługach Vadera.

Ward dodaje, że Lucasfilm prawdopodobnie zaczyna rozwijać koncept, który ma dobrze uargumentować dlaczego jeden Jedi może znienawidzić Zakon Jedi. Uważa, że historia ukazana w filmowym zwiastunie Disorder gry Star Wars: The Old Republic jest zbliżony do genezy Revy i tego, jak przeszła na stronę zła.

To wszystko ma pozwolić na nadanie jej jakiegoś ludzkiego oblicza, które może być skrywane pod wyjątkowością brutalnością i gniewem. Obi-Wan ma rozumieć jej spojrzenie i empatyzować z jej perspektywą. Doskonale rozumie, dlaczego Reva czuje się w taki właśnie sposób. Dlatego też w starciu z nią nie chce po prostu jej zabić. Wielki Inkwizytor podczas szkolenie robił wszystko, aby w niej i innych wyplenić jakiekolwiek przejawy człowieczeństwa, więc Kenobi nie będzie mieć łatwego zadania.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja 2022 roku w Disney+.