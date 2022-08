Obi-Wan Kenobi - Luke Skywalker miał odegrać większą rolę w serialu

fot. materiały prasowe

Obi-Wan Kenobi trafił w 2022 roku na platformę Disney+. Produkcja w dużej mierze skupiła się na relacji tytułowego mistrza Jedi z małą Leią, którą musiał uratować z opresji. Okazuje się, że pierwotny scenariusz projektu zakładał coś z goła innego. Ewan McGregor, który wciela się w Obi-Wana, na Fan Expo Boston stwierdził, że to miała być opowieść o Obi-Wanie i Luke'u Skywalkerze. Jednak ostatecznie postanowiono to zmienić.

W serialu Obi-Wan ukrywa się przed siłami Imperium. Inkwizytorzy polują bowiem na wszelkie niedobitki Jedi. Jednak porwanie księżniczki Lei sprawia, że musi wyjść ze swojej kryjówki i ruszyć w podróż, aby ocalić dziewczynkę. W swojej misji znajduje nieoczekiwanych sojuszników, ale również przyjdzie mu spotkać się ze swoim dawnym uczniem, Anakinem Skywalkerem, który obecnie jest znany jako potężny Sith, Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi

Star Wars - ślub Hana i Lei

Ponadto Entertainment Weekly zaprezentowało grafikę promującą nową powieść ze świata Star Wars pod tytułem The Princess and the Scoundrel. Przedstawia ona ślub Hana i Lei, którego nie byliśmy świadkami na wielkim ekranie.