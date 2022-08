Star Wars Jedi: Ocalały - Cal Kestis zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Aktor opowiada o bohaterze

fot. EA

W 2023 roku na rynek trafi Star Wars Jedi: Ocalały, czyli kontynuacja ciepło przyjętego Upadłego zakonu, który pojawił się na PC i konsolach niemal trzy lata temu. Szczegóły na temat fabuły kontynuacji jak na razie trzymane są w tajemnicy, ale Cameron Monaghan, aktor wcielający się w rolę głównego bohatera, Cala Kestisa, postanowił nieco podkręcić zainteresowanie i w rozmowie z serwisem ComingSoon zdradził, czego możemy spodziewać się po nowej odsłonie. Oczywiście zrobił to w odpowiednio zawiły sposób, nie zdradzając przy tym żadnych konkretów.

On [Cal Kestis - przyp. red] jest kimś, kto przeżył ludobójstwo, czystkę osób jemu podobnych i przez większość swego życia pozostawał w ukryciu... Dla mnie ocalały to ktoś, kto potrafi zmierzyć się z wyjątkowymi przeciwnościami i myślę, że to przede wszystkim o tym jest nasza historia. Widzimy, jak Cal jest poddawany wyzwaniom, z którymi wcześniej się nie mierzył i to doprowadza go do momentów trudniejszych od tego, z czym miał do tej pory do czynienia.

Monaghan zapowiada również, że w sequelu mamy zobaczyć dalszy rozwój Kestisa.

W ciągu tej historii widzimy, jak Cal zmienia się na wiele różnych sposobów. Wielką radość przyniosło mi wcielanie się w tego bohatera. Jest naprawdę unikalną osobą w tym świecie i myślę, że to coś, co jest przedstawiane w historii w sposób, który będzie naprawdę interesujący i moralnie skomplikowany.

Star Wars Jedi: Ocalały zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Gra ominie urządzenia poprzedniej generacji od Sony i Microsoftu.