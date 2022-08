Star Wars: Acolyte - mistrz Palpatine'a w serialu? Bohaterka będzie zabijać Jedi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Aesokas to nowy gracz na rynku leakerów i scooperów, czyli osób z dobrymi źródłami i insiderską wiedzą, którzy dzielą się wyciekami w mediach społecznościowych. Jego poprzednie informacje się sprawdzały, więc doniesienia o fabule Star Wars: Acolyte traktujemy poważnie.

Star Wars: Acolyte - nowe informacje

Aesokas dodał wiele szczegółów do wycieku, o którym pisaliśmy w lipcu 2022 roku. Jego doniesienia potwierdzają Jason Ward z Makingstarwars.net oraz portal Bespin Bulletin, czyli dwa najważniejsze źródła o tematyce Gwiezdnych Wojen.

W pierwszych dwóch odcinkach poznamy postać Melody (nie jest to imię z serialu, w scenariuszach używa się pseudonimów, by ukryć tożsamość postaci), która jest młodą Padawanką Jedi. W jakiś sposób zaprzyjaźni się z Aurą (prawdopodobnie też nie jest to prawdziwa tożsamość), w którą wciela się Amandla Stenberg. Do wioski, w której mieszka dziewczyna, przybędą Jedi, obiecując ochronę przed napastnikami. Niestety ich opieszałość doprowadzi do tego, że bezbronni ludzie zginą – w tym dziadek Aury. W zamian za pomoc Jedi będą chcieli wziąć dzieci wrażliwe na Moc. Zabrana zostanie Miri, siostra Aury. Po śmierci dziadka dziewczyna wpadnie w potworny gniew, który w naturalny sposób uwolni jej potęgę Mocy. Zapragnie zabić wszystkich prymitywnych kosmitów, którzy doprowadzili do tragedii.

Paul (również pseudonim) to biały człowiek i zarazem Sith. Jest bogatym handlarzem bronią. W 2. odcinku ma pojmać wspomnianych Jedi, którzy nie ochronili wioski. W ramach testu Aura ma zabić swoją przyjaciółkę Jedi i zabrać jej miecz świetlny. Tak ma stać się jedną z jego akolitek. Paul ma wielu akolitów i każdy z nich jest poddawany testom – mają między innymi walczyć ze sobą o to, kto zostanie jego uczniem lub uczennicą.

Ostatnią kluczową informacją jest obecność Dartha Plagueisa, który był mistrzem Imperatora Palpatine. Później Palpatine sam został mistrzem i zgodnie z Zasadą Dwóch zabił Plagueisa. O tym bohaterze była mowa w Zemście Sithów. Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie jego rola, ale Bespin Bulletin ma ciekawą teorię.

Darth Plaguies w Acolyte

Wiemy, że Aura będzie pracować w duecie z innym akolitą o imieniu Penn (pseudonim), który jest kosmitą tworzonym efektami komputerowymi. Jako że historia rozgrywa się ponad 100 lat przed Mrocznym Widmem, teoria jest taka, że Penn może być młodszym Plagueisem. Na koniec sezonu Aura i Penn zabiją Paula i zostaną Mrocznymi Lordami Sithów. Według informacji Paul ma być postacią tylko na jeden sezon.

Czytamy też, że już ruszyły prace na planie. Zdjęcia są kręcone w studiu przy pomocy technologii stagecraft, czyli tej, na której oparte są seriale Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian i Księga Boby Fetta. W odróżnieniu od nich jednak w planach są zdjęcia w różnych prawdziwych lokacjach. Według Aesokasa twórcy chcą wykorzystać tutaj krajobrazy Szkocji.