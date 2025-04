Mon Mothma powróci jeszcze w Gwiezdnych Wojnach? "Nigdy nie mów nigdy"

fot. materiały prasowe

2. sezon Andora zadebiutował już na Disney+ z pierwszymi trzema odcinkami. Zdaniem krytyków jest to produkcja jeszcze lepsza od 1. sezonu, który już był uznawany za najlepszą gwiezdnowojenną produkcję. O swojej postaci z serialu opowiedziała Genevieve O'Reilly, która przygodę z Gwiezdnymi Wojnami zaczęła jeszcze wcześniej, a po drodze wystąpiła też w Ahsoce. Co ją czeka dalej w tym świecie po zakończeniu emisji dzieła Tony'ego Gilroya?

Genevieve O'Reilly wcielająca się w Mon Mothmę w rozmowie z The Hollywood Reporter, poruszyła m.in. temat swojego krótkiego występu przy okazji 1. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Aktorka przyznała, że było to dla niej inne i trochę oderwane od rzeczywistości doświadczenie. Był to krótki występ gościnny, co w zestawieniu z pogłębionym portretem psychologicznym postaci w Andorze nieco sobie przeczyło. Twierdzi, że nie skupiała się tak bardzo na procesie kreatywnym, a po prostu zrobiła to, co jej kazano. Dodała, że to ważna historia, ponieważ skupiająca się na kobietach, dlatego cieszy się, że się tam pojawiła. Nie chciała jednak powiedzieć, czy Mon Mothma powróci w kolejnych projektach.

Na przestrzeni lat nauczyłam się być szczerze zdziwiona i mówić: "Nie wiem" i "Nigdy nie mów nigdy." Mam nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy przy Andorze jest wartościowa nie tylko dla niej jako postaci, ale całego Lucasfilmu.

